Си Цзиньпин поздравил Назарбаева с днем рождения и отметил особую динамику развития казахстанско-китайских отношений

Астана. 6 июля. КазТАГ – Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения, в которой подчеркнул важность и особую динамику развития казахстанско-китайских отношений, а также выразил готовность дальнейшего углубления всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, сообщила пресс-служба главы государства.

«В последние годы между Китаем и Казахстаном непрерывно углубляется политическое взаимодоверие, плодотворно продвигается совместное создание «Одного пояса, одного пути», динамично расширяется практическое сотрудничество, активно развиваются гуманитарные связи», — отмечается в телеграмме.

Глава КНР напомнил об участии Н.Назарбаева в мае этого года в международном форуме «Один пояс, один путь» в Китае и о своем государственном визите в Казахстан месяц назад, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и церемонии открытия EXPO-2017 в Астане.

«Мы обменялись мнениями по углублению двусторонних отношений и практического сотрудничества во всех областях, достигнуты важные договоренности», — напомнил С.Цзиньпин

Председатель КНР также пожелал Н.Назарбаеву крепкого здоровья и благополучия во всех начинаниях.

Также президента Казахстана поздравил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Он особо отметил высокий темп социально-экономического и культурного развития РК под руководством Н.Назарбаева, и обратил внимание на активное участие нашей страны в глобальных процессах.

И.Алиев высоко оценил заслуги Н.Назарбаева в деле сохранения традиций дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Казахстаном.

«Верю, что в полном соответствии с волей наших народов, которых объединяют друг с другом исторические корни, отношения между нашими государствами, наше партнерство, двустороннее и многостороннее сотрудничество и далее будет динамично и последовательно развиваться», — отмечаетсяв письме.

Он также пожелал президенту Казахстана крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности.

В свою очередь президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил результаты осуществления масштабных проектов и программ во благо народа Казахстана под руководством Н.Назарбаева и высоко оценил его важные инициативы и активную деятельность по повышению авторитета Казахстана и всего региона Центральной Азии на международной арене.

«Свидетельством этому являются великолепная организация в прекрасной и современной Астане международной специализированной выставки EXPO-2017, успешное проведение крупных мероприятий в сфере глобальной и региональной политики и безопасности, экономики и инвестиций, культуры и науки, а также эффективная работа и плодотворное взаимодействие в рамках международных структур», — говорится в телеграмме.

Он пожелал президенту Казахстана крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в его ответственной государственной деятельности.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своей поздравительной телеграмме особо отметил вклад Н.Назарбаева в неуклонное развитие и процветание Казахстана и в укрепление его авторитета среди мирового сообщества.

«Пользуясь возможностью, хочу подчеркнуть нашу решимость совместно с Вами приложить все необходимые усилия для всемерного развития многогранного таджикско-казахстанского взаимовыгодного сотрудничества. (…) Желаю Вам доброго здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в Вашей государственной деятельности на благо стабильности и прогресса дружественного Казахстана», — отмечается в письме.

Также президента Казахстана поздравил глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выразив уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, и президент Республики Армения Серж Саргсян, который указал на особый вклад Н.Назарбаева в укрепление авторитета РК на международной арене и упрочение казахстанско-армянских отношений.

«Традиции дружбы и взаимного уважения между армянским и казахстанским народами играют важную роль в поступательном расширении двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного партнерства», — говорится в телеграмме.

Кроме того, Н.Назарбаеву направил поздравительную телеграмму президент Республики Сербия Александр Вучич. Он пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов на посту президента.

В свою очередь глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в своей поздравительной телеграмме отметил результаты совместной реализации взаимовыгодных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, науке и культуре и обратил внимание на интенсивный диалог между общественными организациями и бизнес-сообществами двух стран.

«Убежден, что дальнейшая партнерская работа по правительственной линии будет способствовать наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижению новых перспективных инициатив в различных областях, углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — отмечается в телеграмме.