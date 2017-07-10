Глава комитета фармации минздрава РК задержана по подозрению в получении взяток

Астана. 10 июля. КазТАГ – Исполняющая обязанности председателя комитета фармации министерства здравоохранения РК Лариса Пак задержана по подозрению в получении взяток, сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

«3 июля антикоррупционной службой за неоднократное получение взяток на общую сумму более 10 млн тенге задержаны и.о. председателя комитета фармации министерства здравоохранения Пак Л.Ю.», — говорится в сообщении в понедельник.

Также задержаны руководитель департамента фармации по Павлодарской области З.Кажинова, главный специалист комитета фармации по Южно-Казахстанской области П.Имамходжаев, главный эксперт комитета фармации Д.Ибраева.

Как отмечается, они подозреваются в систематическом получении взяток и лоббировании интересов фармкомпаний. По информации нацбюро, незаконные вознаграждения вышеуказанные лица получали за выдачу сертификатов надлежащей производственной и дистрибьютерской практики.

За дачу взятки задержана исполнительный директор ТОО «НПО «Зерде» Э.Жузбаева.

Кроме того, указанные должностные лица наряду с получением взяток подозреваются в совершении хищения бюджетных средств путем завышения стоимости медицинских препаратов, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.