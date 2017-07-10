Победителями конкурса «Казахстан – глазами зарубежных СМИ» стали журналисты из Азербайджана, Италии, Канады, Южной Кореи и Израиля

Астана. 10 июля. КазТАГ – Министерство иностранных дел РК и Клуб главных редакторов Казахстана подвели итоги Четвертого международного конкурса среди иностранных журналистов «Казахстан глазами зарубежных СМИ», сообщила пресс-служба МИД РК.

«Победителем среди авторов из стран СНГ и Балтии стала Перване Султанова из Азербайджана со статьей под названием «Новая миссия Казахстана: от энергетики до мирной дипломатии». Статья была опубликована на азербайджанском языке на сайте информационного агентства 1news.az», — говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.

Среди европейских журналистов победителем признана итальянская журналистка Илария Капитанио за статью «Казахстан находится на волне модернизации благодаря возможностям и вызовам» в журнале Vocal Europe. Лучшей работой среди журналистов из стран Америки стала статья канадского журналиста Тома Тейлора «Пять причин посетить Казахстан» на сайте Wildlives.co. От стран Азии победителем определен журналист из Южной Кореи Джоела Ли за статью «Этнические корейцы сеют семена успеха в Казахстане» в газете The Korea Herald. Победителем от стран Ближнего Востока и Африки стал Уди Шахам из Израиля, опубликовавший статью «Казахстан стремится стать столицей «Нового шелкового пути» в газете The Jerusalem Post.

Согласно правилам конкурса, в качестве приза победителям присуждается поездка в Казахстан в августе этого года. Журналисты побывают в городах Астана и Алматы, на курорте «Боровое», посетят павильоны выставки EXPO-2017, культурные и исторические объекты, а также встретятся с официальными лицами, экспертами, журналистами, деятелями культуры и спорта, представителями туристической индустрии.

«Также в каждом из пяти регионов были отмечены дополнительные публикации, авторы которых получат сертификаты с благодарностью от имени министра иностранных дел РК», — добавили в МИД.

В ведомстве также отметили, что в этом году многие журналистские работы были посвящены таким событиям, как выставка EXPO-2017, саммит Шанхайской организации сотрудничества, Астанинский процесс, решению правительством Казахстана задач дальнейшей модернизации политической и экономической системы страны, а также описанию уникальных особенностей культуры казахстанского народа и др.