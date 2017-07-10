Алматы. 10 июля. КазТАГ – Назначен заместитель акима Алматинской области, следует из сообщения на сайте премьер-министра РК.

«Им стал Туяков Женис Шылбынович, ранее исполнявший обязанности заведующего отделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК», — говорится в сообщении.