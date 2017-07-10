Алматы. 10 июля. КазТАГ – Назначен заместитель акима Алматинской области, следует из сообщения на сайте премьер-министра РК.
«Им стал Туяков Женис Шылбынович, ранее исполнявший обязанности заведующего отделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК», — говорится в сообщении.
50-летний Ж.Туяков в разные годы работал директором департамента министерства энергетики РК, возглавлял отраслевые структуры в сфере энергетики и ЖКХ в нескольких регионах Казахстана. Кроме того, он занимал руководящие должности в национальных компаниях в области энергетики, в том числе работал управляющим директором в АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» («КЕGOC»).comments powered by HyperComments