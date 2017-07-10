Мемориальные комплексы «Кобыланды батыр», «Абат-Байтак» и некрополь Хан моласы предлагают внести в сакральную карту Казахстана в Актюбинской области

Актобе. 10 июля. КазТАГ – 15 объектов предлагается внести в сакральную карту Казахстана в Актюбинской области, в том числе мемориальные комплексы «Кобыланды батыр», «Абат-Байтак» и некрополь Хан моласы, сообщили в областном управлении внешних связей и туризма.

«Мавзолей, который был воздвигнут Кобыланды батыру в 2007 году, не имеет аналогов среди подобного рода строений ХХI века. Он уникален по своему архитектурному облику. Высота мавзолея 17,5 м, ширина – 12. По форме мавзолей напоминает шлем батыра с щитом и мечом», — рассказал руководитель управления Ермек Кенжеханулы.

Захоронение Кобыланды батыра находится на левобережье р.Кобда. В 1995 году на месте захоронения был установлен камень с надписью, а годом позже останки батыра были перезахоронены.

Также в карту предлагают внести мемориальный комплекс «Абат-Байтак», расположенный в 12 км восточнее с.Бескопа Кобдинского района. Этот памятник был открыт в ХIХ веке, а в 50-70-е годы ХХ века было установлено, что он относится примерно к началу XIII века, ко времени возникновения Золотой Орды. Памятник воздвигнут в честь сына известного философа Асана кайгы Абата. Высота мавзолея – 14,5 м. Воздвигнут он в бассейне древней реки Сары Кобда. Есть предположение, что верх мавзолея был позолочен и украшен голубыми изразцами, чтобы издалека был виден путнику, проходившему по этим местам. Сохранившихся аналогов памятнику «Абат-Байтак» на территории Казахстана нет.

В число сакральных объектов также планируется внести областной центр патриотического воспитания им.Алии Молдагуловой и некрополь Хан моласы ХVІІІ-ХХ вв.

«Некрополь представляет собой большое казахское кладбище, появившееся во второй половине XVIII века на территории современного Айтекебийского района, в 4 км к западу от места слияния рек Улкейек и Кабырга. Образование некрополя связывают с местом гибели в 1748 году хана Младшего жуза Абулхаира в неравном бою с султаном Среднего жуза Бараком. На месте захоронения образовался огромный некрополь, которое впоследствии получило название Хан моласы», — отметил глава управления.