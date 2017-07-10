В СКО средства по программе ДКБ-2020 идут не на создание новых предприятий, а на пополнение оборотных средств уже существующих

Петропавловск. 10 июля. КазТАГ – Деньги, выделяемые по программе «Дорожная карта бизнеса-2020», в Северо-Казахстанской области используются неэффективно, заявил аким СКО Кумар Аксакалов.

Как сообщила в своем докладе об инструментах поддержки малого и среднего бизнеса по «Единой программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» на аппаратном совещании в понедельник руководитель управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова, за 2014-2016 гг. по инструменту развития производственной инфраструктуры в регионе реализовано лишь 13 проектов на сумму Т2 млрд.

«Данный инструмент поддержки бизнеса не используется в полной мере предпринимателями из районов: реализовано только в Айыртауском районе 2 проекта (АО «Сырымбет», ИП «Севостьянов») и в Акжарском районе 1 проект (ТОО «Сут») и в Петропавловске – 10 проектов», — проинформировала она.

«Чем можно объяснить, что всего 13 проектов у нас? Государство бесплатно проводит инфраструктуру для предпринимателей – электроэнергию, коммуникации, тепло, воду. Почему сегодня мало таких проектов?» — поинтересовался К.Аксакалов.

К.Жарова в свою очередь пояснила, что «механизм получения такой господдержки очень сложный, длительный и затратный: предпринимателю необходимо разработать проектно-сметную документацию и пройти госэкспертизу за свой счет».

«Все равно предприниматель выигрывает в разы: затратит 2-3 млн тенге – получит 50 млн тенге. Кто против того, чтобы ему бесплатно подвели электроэнергию? Это (отсутствие желающих воспользоваться господдержкой – КазТАГ) означает, что мы не работаем, мы не нашли такие проекты. Надо убедить людей в том, что это выгодно, все показать, выгода очевидна», — заявил на это глава региона.

Он также подверг резкой критике работу по утверждению списка претендентов на господдержку по инструменту субсидирования и гарантирования «ДКБ-2020».

«Уникальная программа, уникальные механизмы созданы, деньги выделены, но насколько эффективно мы их используем? Программа поддержки предпринимательства в основном должна пойти на создание новых проектов, предприятий, новых рабочих мест. Предприниматель берет под 16% кредит в банке, 10% ему государство субсидирует, 6% годовых он сам платит – это дешевые деньги, и с государственной точки зрения мы должны давать их тем, кто создает новые рабочие места и новые производства», — напомнил аким.

«Мы даем их (деньги – КазТАГ) на приобретение техники и на пополнение оборотных средств уже существующих предприятий», — заявил К.Аксакалов.

Он привел несколько примеров, в частности, когда некоторые ИП и крестьянские хозяйства на эти средства приобретали сельхозтехнику или автомобиль, или проводили посевную кампанию «за счет государства».

«Где проекты, которые интересны для государства, с созданием рабочих мест? Из всего списка более-менее отвечают требованиям программы ТОО «Жиhаз» — приобретение линии по производству матрасов. ТОО «Династия-агро» — приобретение линии по розливу льняного масла, ИП «Болтунов» — строительство супермаркета в Мамлютке. Все остальное – оборотка!» — констатировал К.Аксакалов.

Он подчеркнул, что «деньги должны направляться на инфраструктуру».