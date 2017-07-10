Местная полиция Алматы рапортует о снижении уличной преступности

План Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан за 2017 год стал одним из основных инструментов совершенствования системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом и преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних. Также в её рамках решается задача создания благоприятной и безопасной обстановки для жителей города и улучшения антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

«В минувшем году реализовались одно программное мероприятие, на которое из республиканского бюджета было выделено 211 миллионов 429 тысячи тенге, из них 207 миллионов 555 тысяч тенге на выплату гражданам материального вознаграждения за сданное оружие в ходе акции по выкупу у населения незаконного хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В целом План профилактики правонарушений продемонстрировал высокую эффективность, которая выразилась в снижении многих показателей», — сообщил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

Так, по данным спикера, в 1 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2016 годом снизилось общее количество совершенных преступлений на — 7,5% из них уменьшилось число преступлений совершенных в общественных местах на — 12,1%, на улицах на — 17,5%, а также сократился уровень преступности сфере семейно-бытовых отношений на — 6,0 раз. В целях профилактики пьяной преступности на принудительное лечение в городской реабилитационно-наркологический центр было госпитализировано 66 человек, из них 56 алкоголиков и 10 наркозависимых.

Местная полицейская служба ДВД города Алматы