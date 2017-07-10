«Транзит власти в Казахстане. С чем столкнется преемник Назарбаева?». «Власть опережает всех потенциальных оппонентов». «Казахстан превратится в Мексику, если не изменить стратегию». «Облик Алматы начали менять»

Сетевой Казахстан. 10 июля 2017г.

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Казахстан-2017: Прогнозы на осень. Ч.1» — «Казахстан-2017: прогнозы на осень. Ч.2» — Факторами, определяющими «температуру» общественно-политической жизни Казахстана на протяжение последних нескольких лет являются: социально-экономический кризис, проблема внутри элитного баланса, религиозный вопрос. Эти компоненты могут проявляться в разной степени интенсивности, их влияние может усиливаться или затухать, но их присутствие очевидно и неоспоримо.

EURASIA . EXPERT . Антон МОРОЗОВ – «Транзит власти в Казахстане. С чем столкнется преемник Назарбаева?» — С одной стороны, ограниченные полномочия второго президента дают некие гарантии сохранения собственности политических элит. С другой стороны – никто не гарантирует, что элитные группы не начнут борьбу за перераспределение «кусков казахстанского экономического пирога», а у следующего президента возможности каким-либо образом влиять на этот процесс будут значительно урезаны… Любые попытки изменить сложившуюся в этой сфере ситуацию, вывести какую-либо группу в разряд доминирующей, чреваты серьезным обострением внутриэлитной конкуренции. И для минимизации возможности конфликта элит второй президент будет вынужден обращаться к авторитету Н. Назарбаева, который в статусе лидера нации будет решать этот вопрос.

EXCLUSIVE . KZ . «Помирит ли Назарбаев русских и украинцев?» — Встречаясь с дипломатами, Нурсултан НАЗАРБАЕВ заявил о готовности Астаны выступить в качестве посредника в переговорах между Россией и Украиной по разрешению конфликта на Донбассе… Никакие переговорные процессы уже не изменят ход вещей, который связан с Украиной и ее дальнейшей ролью на постсоветском, евразийском теперь уже пространстве. К большому сожалению. Но пробовать надо, пытаться надо. Даже в такой тупиковой ситуации. Другого варианта нет, так как другой вариант – это дальнейшее расползание войны, когда так называемая грязная политика сама вторгается в дистиллированное экономическое пространство.

SAYASAT . ORG . «Власть опережает всех потенциальных оппонентов» — В Казахстане наступили каникулы в общественно-политической сфере. Условным маркером их начала можно назвать празднование дня столицы. Директор Центра актуальных исследований Андрей ЧЕБОТАРЕВ в интервью перечислил основные тренды этого полугодия и попытался сделать прогноз на предстоящие шесть месяцев — Обычно осенью начинаются активные действия, как во власти, так и в обществе. Во власти возможны кадровые перестановки, которые являются уже традицией. Со стороны других сил – пока трудно предугадать. По крайней мере, ОСДП в первом полугодии попробовала переформатировать свою организационную структуру, тактику действий, но тоже пока без явных результатов.

CAMONITOR . COM . «Противоестественная связь министров с населением» — Руководители казахстанских министерств и ведомств в течение трех последних месяцев «ходили в народ». Конечно, не по своей воле. Проводить отчетные встречи с населением их обязывает законодательство. Хотя, наверное, зря. Как и в случае с отчетами акимов, формат этих мероприятий приводит только к одному – к имитации несуществующей связи чиновников со всеми нами.

«Как наладить полноценное социальное партнерство?» — Сфера социального партнерства у нас всегда оставалась вне поля зрения широкой общественности. А между тем, именно она является фундаментом стабильности любого государства. О том, как обстоит с этим у нас, мы беседуем с генеральным секретарем Казахстанской конфедерации труда Муратом МАШКЕНОВЫМ.

«В каких реформах нуждаются казахстанские школы?» — Ни для кого не секрет, что отечественное школьное образование переживает сегодня не самые лучшие времена. Несмотря на то, что Казахстан обрел независимость около четверти века назад, мы до сих пор не смогли выработать такую концепцию его развития, которая всецело отвечала бы национальным интересам.

AZATTYQ . ORG . «Парадокс брадобрея для КНБ» — Комитет национальной безопасности наделен правом расследовать коррупционные дела в отношении остальных силовых органов. Некоторые связывают это с легализацией действующих полномочий спецслужб, другие — с перспективой транзита власти.

«Как у «Свидетелей» нашли три болевые точки» — В региональном религиозном объединении «Христианский центр Свидетелей Иеговы» в Алматы, чья деятельность по решению суда приостановлена на три месяца, опасаются повторения судьбы их российских единоверцев.

TIME . KZ . «Балансы Астаны» — Низкие компенсации за снос жилья прокомментировал Асет ИСЕКЕШЕВ в ходе урбанистического форума в Астане. А еще столичный градоначальник объяснил, почему во многих домах ломаются лифты и не выносят мусор. Именно эти проблемы волнуют астанчан больше всего.

«Эй, гражданина, ты сюда не ходи!..» — Арычная система в Алматы протяженностью более тысячи километров не только не спасает город во время сильного дождя (не говоря уже о ливне), но и крайне неудобна, а местами даже смертельно опасна для людей. Печальным примером тому стала гибель девушки, которая пыталась перепрыгнуть через арык на пересечении улицы Фурманова и проспекта Аль-Фараби, но поскользнулась, упала — и ее занесло потоком дождевой воды в трубу. Инцидент немало взволновал общественность, но арыки от этого не стали чище и безопаснее. А специально созданная акиматом служба по очистке и восстановлению арыков, как оказалось, вообще ими не занимается!..

«Как вы дочку назовёте…» — Беспрецедентный случай произошел в Талдыкоргане: супруги Александр КЛЯЦКО и Куралай СЛЯМЖАНКЫЗЫ больше года не могут добиться присвоения их маленькой дочке фамилии, образованной от имени отца.

CARAVAN . KZ . «Как в Казахстане упростили жизнь хакерам» — Хакеры всея страны и соседней России собрались в Астане, чтобы обсудить тренды в обеспечении информационной безопасности, а заодно проверить уровень защищенности от взломов электронных браслетов для осужденных, которые планируется запустить в Казахстане уже в следующем году. “КАРАВАН” встретился с президентом Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) Олжасом САТИЕВЫМ – главным организатором конференции Def Con Kazakhstan – и узнал, почему важно соблюдать кибергигиену и как за нами следят через кофеварки и товары из интим-магазинов.

DN . KZ . «Поздно пить боржоми… или Пара слов о новом законе о СМИ» — То, что средства массовой информации окончательно перешли от формирования общественной повестки дня к простому репродуцированию официальных источников, возникло не сегодня – и вовсе не с новой редакцией закона о СМИ – мы поступательно шли к этому все последние годы, и возмущаться именно нынешним состоянием свободы слова в Казахстане также актуально, как консультироваться с оперирующим хирургом по поводу здорового образа жизни. «Поздно пить боржоми», — будет совершенно справедливый ответ.

KURSIV . KZ . «Эксперты считают, что избыток бюджетной информации вреден для общества» — В Алматы на прошлой неделе был организован «круглый стол» на тему «Инновационные подходы в общественном участии и бюджетной прозрачности». Аналитики убеждены в том, что размещаемые на официальных ресурсах бюджеты республиканского, местных уровней, министерств и ведомств должны быть «разжеваны» для переваривания простыми казахстанцами.

Владислав ЛИ – «Что я думаю о сделке ККБ и Халык» — Правительство выделило 2 трл.тенге на очистку частного банка и затем продало его за 1 тенге другому частному банку. И метафора про щедрый подарок тут неуместна и отражает очень поверхностное суждение. На самом деле, что такое банк? Банк – это не только кредиты, это и обязательства перед вкладчиками, это деньги предприятия, ЮЛ и ФЛ… Поэтому правительство, приняв такое решение, прежде всего, думает об общем эффекте, который произойдет в результате не-спасения большого банка. Кроме акционеров, свои деньги потеряют и вкладчики, которые не виноваты в плохом управлении банком. Поэтому в таких случаях есть общепринятая международная схема, когда правительство приходит на помощь и спасает проблемные банки.

365 INFO . KZ . «Казахстан превратится в Мексику, если не изменить стратегию» — Правительство не должно уподобляться египетским фараонам, оно должно действовать более прагматично, иначе население Казахстана в скором времени будет распределено, как в Мексике. Булат СУЛТАНОВ, политолог и директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества считает, что выделенных средств по сути мало, если сравнить их с объемом инвестиций, потраченных на имиджевые проекты. Именно отвлечение денег на крупные имиджевые мероприятия он считает главной причиной сокращения инвестиций на обустройство малых и моногородов в 2017 году.

«Для оздоровления банковской системы нужна новая модель» — Банковский сектор в Казахстане сужается — сливаются Казком и Народный банк, некоторые банки потеряли лицензии. Но для оздоровления не хватает жизненных сил. По словам экономиста Петра СВОИКА, с конца 90-х годов в Казахстане, в отличии от развитых экономик, существует модель, в которой банковская система не кредитует экономику. А кредитование экономики экспортно-сырьевого направления осуществляется на валютной бирже при участии Национального банка как замыкающего игрока.

PERGAMEN . KZ . Амиржан КОСАНОВ — «Мой ответ Аблязову» — Видит Бог, как человеку, который еще, будучи председателем исполкома оппозиционной партии РНПК, поддерживал как ДВК образца 2001 года, так и их тогдашних лидеров АБЛЯЗОВА и ЖАКИЯНОВА, организовывал пикеты в их защиту, самое последнее, что я хотел бы делать — это вступать в полемику с ним: он сам переживает непростые времена и вынужден жить вне Родины. Но он публично обвиняет меня и я, по всей видимости, должен ответить.

INFORMBURO . KZ . «Алматы для людей, а не для машин: почему в парке 28 панфиловцев убрали ограду» — Облик Алматы начали менять. Основная идея – сделать город более комфортным для пешеходов, чем для автолюбителей. Новая концепция не у всех находит понимание.

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