На Астанинский саммит ОИС по науке и технологиям приглашены 57 стран

Астана. 10 июля. КазТАГ – На Астанинский саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям приглашены 57 стран, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК
«На Астанинский саммит ОИС приглашены все государства-члены ОИС (57 стран), государства-наблюдатели и представители ряда других международных и региональных организаций», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.
Напомним, первый саммит ОИС по науке и технологиям
Инициатива созыва саммита принадлежит президенту РК Нурсултану Назарбаев. Она была озвучена им на 13-м саммите ОИС в Стамбуле в апреле 2016 года и направлена на мобилизацию усилий мусульманского мира в сфере развития своего научного и технологического
Ранее МИД сообщал, что на Астанинский саммит ОИС
Казахстан является членом ОИС с 1995 года. В 2011-2012 годах Казахстан председательствовал на 38-й сессии СМИД ОИС, в ходе которого инициировал создание Исламской