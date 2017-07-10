На Астанинский саммит ОИС по науке и технологиям приглашены 57 стран

Астана. 10 июля. КазТАГ – На Астанинский саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям приглашены 57 стран, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК

«На Астанинский саммит ОИС приглашены все государства-члены ОИС (57 стран), государства-наблюдатели и представители ряда других международных и региональных организаций», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Напомним, первый саммит ОИС по науке и технологиям пройдет в Астане 10-11 сентября.

Инициатива созыва саммита принадлежит президенту РК Нурсултану Назарбаев. Она была озвучена им на 13-м саммите ОИС в Стамбуле в апреле 2016 года и направлена на мобилизацию усилий мусульманского мира в сфере развития своего научного и технологического потенциала.

Ранее МИД сообщал, что на Астанинский саммит ОИС приглашаются все 55 государства-члены ОИС.

Казахстан является членом ОИС с 1995 года. В 2011-2012 годах Казахстан председательствовал на 38-й сессии СМИД ОИС, в ходе которого инициировал создание Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), штаб-квартира которой находится в Астане.