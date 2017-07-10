Заседание суда по новым обвинениям Тохтару Тулешову в Шымкенте перенесли из-за неявки адвокатов

Шымкент. 10 июля. КазТАГ – В Шымкенте заседание суда по новым обвинениям руководителю ТОО «Шымкентпиво» Тохтару Тулешову, приговоренному ранее к 21 году лишения свободы, перенесли из-за неявки адвокатов, сообщил судья Енбекшинского районного суда Мырзахы Жорабаев.

«Суд по делу Тохтара Тулешова перенесли из-за неявки двух адвокатов. Они должны были представлять интересы еще двоих подсудимых. В таком составе при отсутствии защиты начало главного судебного заседания не может быть начато, потому что мы нарушаем конституционное право – право на судебную защиту. Если прокуроры огласят обвинение, то оно должно быть оглашено в присутствии защиты», — заявил судья на процессе в понедельник.

В итоге начало рассмотрения дела было решено перенести.

Т.Тулешова на процесс доставили под конвоем. Он уже с февраля находится в следственном изоляторе КНБ в Шымкенте. Остальные подсудимые, а их еще 8 человек, в зал пришли сами. Среди остальных подсудимых – бывшие руководители предприятия «Шымкент-пиво» и ТОО «Дархан групп». Кроме того, перед судом предстанут и сотрудники налоговых органов.

Т.Тулешову предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РК: «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц, «Виды соучастников уголовного правонарушения», «Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика», «Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Дача взятки».

Судебное заседание было назначено на 10 июля.

Напомним, 7 ноября 2016 года Т.Тулешов, директор ТОО «Дархан Group», ТОО «Шымкентпиво», руководитель ОО «Удеу Орлеу был приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и общественных организациях.

Его обвиняли в ряде преступлений: похищение человека; незаконное лишение свободы, пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя РК; создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности; разбой; создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них.

Кроме того, были названы следующие преступления: создание и руководство транснациональным преступным сообществом, а равно участие в нем; финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования; бандитизм; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта; убийство; истязание; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества; приготовление к преступлению и покушение на преступление; организация и руководство преступлением, а также преступной группой.