Алматы. 10 июля. КазТАГ – В некоторых районах Алматы почти на месяц отключат горячую воду в связи с плановыми ремонтными работами на котельных, сообщила пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети».

Так, горячей воды не будет с 10 по 14 июля в районе улиц Орджоникидзе – Кожедуба; в мкр. Атырау-1 на пр. Рыскулова – Кульджинский тракт; в квадрате ул. Атбасарская – Демченко – Шахтинская – Бригадная; а также в районе ул. Победы – Эйхе – Венеры.

С 10 по 19 июля отключение будет произведено в границе улиц Митина – Касина – Жумабаева – Никольская; с 10 по 21 июля в мкр. Жулдыз-2, по ул. Дунентаева; с 10 июля по 6 августа – в районе ул. Ахметова – Огарёва – Майлина – Приозёрная.

Отмечается, что временное ограничение горячего водоснабжения связанно с плановыми ремонтными работами на котельных «Орджоникидзе», «Аэропорт», «Школа 103», «Еламан», «Обл.Больница», «Школа №80», «Сейфуллина-68», «Дунентаева-16в», «СВК».