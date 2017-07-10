Спад жары и кратковременные дожди прогнозируют синоптики на юге Казахстана в ближайшие трое суток

Астана. 10 июля. КазТАГ – Спад жары и кратковременные дожди с грозами ожидаются на юге Казахстана 11-13 июля, сообщает РГП «Казгидомет».

«Высотная барическая ложбина, с которой на Казахстан будет поступать влажный и прохладный воздух с районов Таймыра, принесет долгожданный спад жары в южной половине республики. Не только понижение температуры, но и местами кратковременные дожди с грозами ожидаются здесь в предстоящие трое суток», — говорится в сообщении в понедельник.

Также влияние фронтов скажется на всей территории Казахстана, поэтому местами дожди, грозы, сильный порывистый ветер и град предполагаются в большинстве областей республики.

В Астане 11-13 июля днем переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град, ветер западный, северо-западный, северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с, температура воздуха днем +18+24°С.