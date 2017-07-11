Глава минздрава РК прокомментировал задержание должностных лиц комитета фармации

Астана. 11 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал задержание антикоррупционной службой должностных лиц комитета фармации.

«Прокомментировать я могу, но основной комментарий Нацбюро по борьбе с коррупцией вчера предоставило. В принципе, дополнительной информации у нас нет. На данный момент производятся следственные мероприятия. И как только будет возможность, в том числе публичного обсуждения в рамках судебных слушаний, я думаю, мы всю информацию необходимую получим и будем комментировать. Поскольку сегодня все материалы дела не являются субъектом для комментирования», — сказал Е. Биртанов на пресс-конференции по итогам заседания правительства во вторник.

В то же время глава минздрава подтвердил, что задержанные должностные лица комитета фармации имели отношение ко всем вопросам лекарственного обеспечения в стране.

«Что касается вовлеченности. Безусловно, тут скрывать нет смысла. Как исполняющий обязанности председателя комитета фармации и как должностной сотрудник, разумеется, эти сотрудники имели отношение ко всем вопросам лекарственного обеспечения, к ежедневной деятельности компании «СК-Фармация». И поскольку мы тесно сотрудничаем, например, вопросы закупа, который осуществляет компания «СК-Фармация», они регулируются нормативной базой, которую разрабатывает комитет по фармации. То есть это ежедневное взаимодействие, поэтому, конечно, взаимосвязь, отношение такое есть», — сказал министр.

Как сообщалось ранее, 3 июля исполняющая обязанности председателя комитета фармации министерства здравоохранения РК Лариса Пак задержана по подозрению в получении взяток на общую сумму Т10 млн. Также задержаны руководитель департамента фармации по Павлодарской области З.Кажинова, главный специалист комитета фармации по Южно-Казахстанской области П.Имамходжаев, главный эксперт комитета фармации Д.Ибраева. По сообщению Нацбюро по противодействию коррупции, должностные лица подозреваются в систематическом получении взяток и лоббировании интересов фармкомпаний, а также в хищении бюджетных средств путем завышения стоимости медицинских препаратов, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.