«Можно ли ожидать развития «казахизации» в гуманитарной сфере, дальнейшего формирования «национальных скреп»?». «Социальная бомба из-за земли может рвануть в любой момент». «Казахстан — страна пустынь» звучит совсем иначе»

Сетевой Казахстан. 11 июля 2017г.

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Казахстан-2017: прогнозы на осень. Окончание» — Можно ли ожидать осенью этого года развития «казахизации» в гуманитарной сфере, дальнейшего формирования «национальных скреп»? Это именно та тема, которая вызвала столь бурные эмоции в СМИ и социальных сетях после публикации статьи Президента Казахстана, посвященной модернизации общественного сознания. На наш взгляд, данный тренд сохранится и укрепится, но причины подобных действий вовсе не связаны с «антироссийскими» настроениями части казахстанской элиты. А ведь именно так пытаются трактовать некоторые шаги Акорды наши радикалы от экспертной тусовки.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Абаев о поправках в закон о СМИ: мы ждем жарких дискуссий в парламенте» — В эксклюзивном интервью Sputnik Казахстан министр информации и коммуникаций Даурен АБАЕВ разъяснил статьи законопроекта, вызвавшие критику у общественности — Сейчас законопроект поступил в парламент: предстоят обсуждения и прения, и все, кто сегодня остро поднимает этот вопрос, могут войти в рабочую группу и внести свой вклад в совершенствование документа. Что касается "гибели журналистики" − это слишком громкие слова, которые никакой связи с реальностью не имеют. Тамара Мисхадовна просто делает свою работу и пытается привлечь к обсуждению законопроекта максимально широкую аудиторию. Со своей стороны министерство с первых дней привлекло к работе над законопроектом НПО и СМИ, включая саму Тамару КАЛЕЕВУ.

VLAST . KZ . Дмитрий ШИШКИН – «В мире животных» — Знаете, что сейчас ощущает в совокупности вся казахстанская журналистика? Бессилие. То же ощущение, что человек, которого каннибалы связали по рукам и ногам, и уже бросили возле костра. Сами сидят, мирно беседуют, обсуждая, что дальше с ним делать. А у него рот кляпом не заткнут, он может даже немножко подискутировать с ними, но бок огонь уже опаляет.

«Диляра Кайдарова, главный онколог Казахстана: «Просим людей рассказать, как они вылечились, но большинство отказывается»» — Самое главное, чтобы мы выявляли болезнь на первой стадии. На этой стадии в Казахстане рак почти на 100% излечим. Но пока выявляемость на первой стадии составляет у нас 21%. В странах ОЭСР этот показатель достигает 80%. По результатам скрининга «условно здоровых» людей выявляем одного больного из сотни.

TIME . KZ . «Тарифная миссия» — Регулярные рейды с привлечением полицейских и право не платить за проезд в том случае, если вам не дают билет. Что еще ждет алматинцев в связи с введением дифференцированного тарифа в общественном транспорте, в интервью нашей газете рассказал директор ТОО “Транспортный холдинг Алматы” Садир ХАМРАЕВ.

«А король-то — голый…» — Экс-владельца Шымкентского пивзавода Тохтара ТУЛЕШОВА теперь будут судить в родном Шымкенте. На этот раз пивного короля обвиняют по “экономическим” статьям Уголовного кодекса: в уклонении от уплаты налогов, нарушениях бухучета и финотчетности, а также в даче взятки в крупном размере.

CARAVAN . KZ . «Социальная бомба из-за земли может рвануть в любой момент» — Пришел, увидел, захватил. В стране идет вал самозахвата, вокруг городов возникают стихийные поселки. И если раньше власти решали вопрос с помощью экскаваторов, сегодня они предпочитают не обострять конфликт. Ситуация зашла в тупик. Социальная бомба может рвануть в любой момент, считает юрист по земельному праву Бакытжан БАЗАРБЕК, если не прекратить земельный бардак и не найти способ узаконить эти фавелы.

«Почему в Казахстане на русском языке говорят лучше, чем в России» — Писатель Канат ТАСИБЕКОВ — Я думаю, что это мнение высказано с натяжкой. Безусловно, мы в Казахстане говорим хорошо на русском языке, но это просто приводится в сравнении, говоря именно про казахов. Если говорить откровенно и шутя, то я поддерживаю это мнение, что казахи на русском языке говорят лучше, чем в России, потому что казахи – очень талантливый народ, способный к языкам. Ну, а если серьезно, то, конечно, вот это двуязычие, которое у нас в стране есть, оно, действительно, становится реальным.

CAMONITOR . COM . «Бахыт Кенжеев о казахском в себе, об СССР и России, о «Лолите» и западных ценностях…» — Бахыт КЕНЖЕЕВ эмигрировал из СССР в Канаду 35 лет назад. Не по своей воле: за ним числился серьезный состав преступления – печатался за границей и дружил «не с теми людьми». Уезжал с «языком» и котируемым дипломом. Но пересматривая свой опыт эмиграции, говорит: «Надо быть готовым к тому, что, уехав в другую страну, социально будешь отброшен лет на 10 лет назад».

KURSIV . KZ . «ЕБРР утвердил новую стратегию для Казахстана» — Совет директоров ЕБРР утвердил новую стратегию для Казахстана. В ней намечены основные направления инвестиционной деятельности банка и его взаимодействия с руководством страны на предстоящие четыре года. Банк будет содействовать укреплению частного сектора, развитию межрегиональных связей, расширению доступа к финансированию и построению «зеленой экономики».

FORBES . KZ . «К чему приведёт объединение банков Казахстана» — Укрупнение банков и принятие новых стратегий развития их ИТ-платформ сделает их конкурентными. Очищение через обновление оздоровит рынок, считают специалисты.

«Упустил ли Казахстан шанс диверсифицировать экономику?» — На этот и другие вопросы обозревателю Forbes.kz ответил вице-президент по развитию бизнеса Международной финансовой корпорации (IFC) Димитрис ЦИЦИРАГОС — Во многих отношениях меняющаяся глобальная среда — это своеобразный сигнал к действию. Как и другие страны, Казахстан сталкивается с задачей диверсификации экономики. Страна нацелена на рост, что стимулировалось бы не только сырьем, но и предпринимательством, технологиями и торговлей. Будущее — за процветающим частным сектором, получающим поддержу со стороны эффективных и прозрачных госучреждений. Чтобы достичь этого, Казахстану необходимо приступить к реформам.

REGNUM . RU . Марат ШИБУТОВ – «Пять интересных фактов о земельных ресурсах Казахстана» — Хотя Казахстан и объявляют страной степей, но степи и сухие степи занимают всего 32,6% его площади, а большую часть страны занимает зона пустынь — вместе с полупустынями 62,2%. И это более правильное позиционирование со многими вытекающими последствиями: «Казахстан — страна пустынь» звучит совсем иначе.

365 INFO . KZ . «Как война санкций ударит по Казахстану?» — Одни эксперты считают, что последствия для нас будут косвенными и мизерными, другие — что серьезные потери неизбежны, и не только в экономике.

«Китай в Казахстане: молчание правительства рождает домыслы» — Но есть риск, что и открытые пояснения не будут поняты. Сотрудничая с Китаем, казахстанской стороне нужно «семь раз отмерить, один раз отрезать», считают политологи.

«Разрыв с ОПЕК: нефтедобычи больше, денег меньше» — Казахстан намерен выйти из соглашения с ОПЕК по сокращению добычи нефти. Поддерживать его дальше невыгодно, ведь тенденции говорят о понижении цен на нефть. Экономист Рустем ЖАНСЕИТОВ считает, что Казахстан поддержал договоренности по снижению добычи просто декларативно, так сказать, на общей волне.

— Уверен, в Казахстане знали априори, что не смогут выполнить эти договоренности, — говорит он.

А ввиду того, что они не несут юридических последствий, то выйти, по словам Жансеитова, Казахстану удастся без особых проблем. Остается только вопрос этики и репутации.

LSM . KZ . «Новый Налоговый кодекс может спровоцировать отток капитала из страны» — Председатель Ассоциации налогоплательщиков Казахстана Жаннат ЕРТЛЕСОВА — Там такие страшные нормы предлагаются по борьбе с теневой экономикой, что, на мой взгляд, это только усилит отток капитала из страны. Например, если нарушителя не могут поймать через офшоры, то предлагается делать это через другие страны по соглашению. Такие непонятные схемы в России уже привели к тому, что многие тамошние олигархи стали нерезидентами страны. Они просто не хотят платить налоги в РФ, потому что там слишком все усложнили. Я предлагаю, если мы не можем грамотно администрировать законодательство, то нужно его упрощать, и это предмет нашего бесконечного спора с налоговиками.

AZATTYQ . ORG . «Мамая судят по старому уголовному кодексу» — Подсудимый редактор оппозиционной газеты «Трибуна. Саяси калам» Жанболат МАМАЙ начал ознакомление с уголовным делом, возбужденным против него.

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