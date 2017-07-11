Полицейские Алматы задержали молодого человека, продававшего арендованные игровые приставки

Молодой мужчина находил на сайтах продаж товаров народного потребления объявления, в которых предоставлялись услуги аренды игровых приставок и прочей техники. Далее, арендовав игровые приставки марки «Сони» тут же сбывал их на базаре. Таким образом, . У. успел завладеть и незаконно продать 3 игровые приставки и 1 телевизор на общую сумму около 200 тысяч тенге.

«После разоблачения подозреваемый признался в содеянном и раскаивается. Утверждает, что таким образом хотел поправить свое материальное положение. Правда, насколько он сильно нуждался в деньгах – не уточняет. Он вполне из благополучной семьи: есть родители, дом, хорошее образование. Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. Ввиду отсутствия работы на данный момент, решил заработать таким вот преступным образом. Действия гражданина У. следствием квалифицируются по ст.190 ч.1 УК РК. — мошенничество. Коробит тот факт, что сейчас многих молодых людей ничего не стыдит, кроме безденежья, однако они должны понимать, что добывать легкие и быстрые деньги преступным путем, выйдет во много раз ущербней себе, поскольку за любое преступление придется отвечать строго по закону», — резюмировал начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

На данный момент, задержанный гр. У., 1994 г.р., уроженец Алматинской области водворен в ИВС. Всем жителям и гостям Южной столицы, кто мог пострадать от действий вышеуказанного гражданина просим обратиться по следующим контактным номерам: 254-46-00; 254-46-01 или 254-46-12.

Пресс-служба ДВД города Алматы