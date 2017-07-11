Казахстан должен быть готов противостоять кибератакам – Назарбаев

Астана. 11 июля. КазТАГ – В Акорде прошло заседание совета безопасности под председательством главы государства Нурсултана Назарбаева, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы обеспечения кибербезопасности и профилактики терроризма, сообщила пресс-служба президента РК.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Акорды во вторник, президент Казахстана отметил важность внедрения цифровых технологий в современной жизни, подчеркнув при этом необходимость противодействия киберугрозам и незаконному использованию информационных технологий.

«Информационно- коммуникационные технологии присутствуют во всех сферах жизни человека и государства. Поэтому в своем послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» я поставил целью развитие цифровых технологий. Это принесет свою пользу, с другой стороны, их внедрение сопровождается угрозой кибератак. Поэтому Казахстан должен быть готов к этому», — сказал Н.Назарбаев.

Глава государства обратил внимание присутствующих на последствия деструктивной деятельности террористических группировок в стране и мире, а также подчеркнул необходимость выстраивания эффективной работы в данном направлении.

В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.