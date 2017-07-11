Вьетнамские инвесторы построят в Алматинской области завод по производству макарон и полуфабрикатов

Талдыкорган. 11 июля. КазТАГ – В городе Капшагай Алматинской области вьетнамские инвесторы ведут строительство завода по производству продуктов питания – макарон и полуфабрикатов, сообщает корреспондент КазТАГ.

«Наш современный складской комплекс готовой продукции позволит обеспечить практически весь внутренний рынок Казахстана и близлежащих районов соседних стран, в числе которых Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан. В производственном процессе мы будем использовать сырье исключительно казахстанского содержания (…)», — рассказал корреспонденту КазТАГ директор ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань» Та Чан Фи во вторник.

По его словам, расчетная производственная мощность завода при круглосуточном и бесперебойном процессе составит приблизительно 98 тыс. тонн продукции в год. Сумма вкладываемых средств составляет порядка $50 млн.

По словам акима г.Капшагай Талгата Кайнарбекова, воплощение в жизнь этого проекта позволит решить многие социально важные и экономические вопросы.

«Это и существенные налоговые поступления в бюджет, и создание около 600 новых рабочих мест для местного населения с достойной заработной платой и возможностью повышения квалификации и обучения. Государство в свою очередь создало все благоприятные условия для инвесторов», — отметил он.

Сообщается, что в ассортимент выпускаемой продукции войдут широко известные в мире макароны быстрого приготовления «Ролтон», «Big Bon», яичная лапша, традиционные макароны, бульоны и другие полуфабрикаты.

Предприятие полностью будет сдано в первом квартале 2018 года. На сегодня подведены все инженерно-коммуникационные сети, возведено более 50% каркаса. Сейчас на строительных площадках занято свыше 150 специалистов разного профиля.