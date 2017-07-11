Обвиняемому в хищении нефти в Актобе лидеру ОПГ Избасарову арест продлили до 17 августа

Актобе. 11 июля. КазТАГ – Лидеру организованной преступной группировки, занимавшейся в Актобе хищением нефти, и одному из водителей продлили арест, сообщил корреспондент агентства.

«Еркину Избасару арест продлен до 17 августа. Также арест продлили одному из водителей Б.Батырову – до 6 августа», — сказала пресс-секретарь областного суда Илиада Досова во вторник.

В пресс-службе отметили, что второму водителю Н.Казкенову арест был продлен до мая, и по нему информация пока что остается без изменений.

Напомним, спецоперация по задержанию членов ОПГ была проведена 7 декабря 2016 года. Был задержан лидер преступной группировки «Четыре брата» Еркин Избасар. Также были задержаны и позже арестованы соучастники А.Сарамбетов, Н.Кайырбаев, В.Аксаков, Б.Батыров, Н.Казкенов, С.Дусупов, Е.Еркетаев, А.Амитов, Ж.Ильясов, А.Калиев, А.Сарсенов и экс-заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Рахат Аханов. Ему арест продлевали до 18 апреля.

Всем им предъявлено обвинение по статьям «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения» и «Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем» УК РК.

По данным следствия, ОПГ занималась продажей нефти россиянам.