Объем помощи банкам второго уровня по программе Нацбанка составит порядка $1,5 млрд

Алматы. 11 июля. КазТАГ – Сергей Зелепухин . Объем поддержки Нацбанка банков второго уровня в рамках программы по повышению финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана превысит Т500 млрд, сообщил заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБРК) Олег Смоляков.

«Не все банки являются участниками программы с точки зрения целей и задач. Каждую заявку мы будем оценивать индивидуально. Цифры подлежат уточнению, но примерный ее объем составит Т500+ млрд», — заявил О.Смоляков на брифинге во вторник.

Он добавил, что источником финансирования программы будет бюджет Нацбанка. При этом предполагается, что участие в ней примут 15 БВУ, чей капитал составляет более Т45 млрд.

По словам О.Смолякова, вопросами поддержки банков и мониторингом реализации программы будет заниматься дочерняя организация регулятора, а сама программа будет запущена после создания этой «дочки». Предположительно это произойдет в августе-сентябре, добавил он.

В свою очередь директор департамента надзора за банками НБРК Олжас Кизатов озвучил примерные сроки реализации программы.

«Для акционеров будут созданы благоприятные 5-летние условия, в течение которых они смогут постепенно капитализировать свои банки и решать другие проблемы. Кроме того, одним из значимых условий программы станет обмен государственных ценных бумаг на субординированный долг. Банки будут погашать его в течение 15 лет», — пояснил он.