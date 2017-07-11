Астана. 11 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам развития местного самоуправления, сообщила пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления», направленный на совершенствование системы местного самоуправления», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

Документом вносятся поправки в части уточнения норм, регламентирующих порядок и размеры налоговых выплат за размещение наружной рекламы.

Кроме того, регламентируются бюджетные отношения между районным (города областного значения) бюджетом и бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Законодательно закрепляется порядок формирования за счет собственных налоговых и неналоговых поступлений бюджета местного самоуправления, а также порядок его утверждения и исполнения. Регламентируется деятельность аппарата акима города районного значения, села, поселка и сельских округа в части управления бюджетным процессом и коммунальной собственностью, а также образования, упразднения и реорганизации.