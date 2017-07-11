Президент Казахстана подписал закон, предусматривающий лишение гражданства за ряд преступлений

Астана. 11 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий лишение гражданства за ряд преступлений, сообщила пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан», направленный на приведение действующих законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

Напомним, поправки связаны с уточнением норм Гражданского процессуального кодекса РК в связи с пересмотром полномочий прокуратуры. Так, ст. 405 ГПК РК дополняется предложением о праве граждан на ознакомление с материалами дела в суде. В новой редакции ч.1 ст. 408 ГПК РК сохранена норма о необходимости приложения подтверждающих документов к отзыву на апелляционную жалобу и ходатайство прокурора.

Поправки нацелены на приведение законодательных актов в соответствие с поправками в Конституцию, за исключением норм, регламентированных Конституционными законами. Нормы документа содержат дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства, который предусматривается в 21 статье УК РК. Так, по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях УК РК, вводится альтернативное наказание в виде лишения гражданства.

К преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжелый вред национальным интересам и жизненно важным интересам республики, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях УК РК. Это геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремисткой группой или участие в ее деятельности и другие.