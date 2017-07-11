Около тысячи семей из ЮКО и Мангистау изъявили желание переехать в северные регионы с целью трудоустройства

Астана. 11 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . Около тысячи семей из Южно-Казахстанской и Мангистауской областей изъявили желание переехать в северные регионы Казахстана с целью трудоустройства, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурумбетов.

«В апреле-мае этого года проведены межрегиональные ярмарки вакансий в Южно-Казахстанской и Мангистауской областях с участием работодателей регионов прибытия. По их итогам 949 семей пожелали добровольно переселиться в северные регионы с трудоустройством на предложенные рабочие места», — сказал Б.Нурумбетов на брифинге во вторник.

При этом он подчеркнул, что «переселение является добровольным и осуществляется только в том случае, если работодатель гарантирует трудоустройство на конкретные рабочие места».

По его словам, для прибывающих семей предусматривается материальная поддержка на период адаптации на новом месте и средства для найма жилья в течение одного года. Работодатели трудоустраивают граждан на определенные рабочие места, предоставляя в отдельных случаях дополнительный социальный пакет.