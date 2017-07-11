Астана. 11 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . В Казахстане зарегистрировано более 150 тыс. безработных, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурумбетов.

«На 1 июля 2017 года в органах занятости было зарегистрировано в качестве безработных 151,7 тыс. человек. В то время как наибольший спрос на работников в текущем году ожидается со стороны микропредприятий, которые планируют увеличить численность (работников – КазТАГ) на 8,7%, а также малых предприятий (+1,5%), средние предприятия планируют рост численности работников на 0,8%, крупные – на 0,9%», — сказал Б.Нурумбетов на брифинге во вторник.

Наряду с этим он отметил, что на социальные рабочие места в этом году трудоустроено 17 901 человек. Наибольшее количество направленно на социальные рабочие места в ЮКО – 5710 человек (или 158% от плана), в СКО – 806 человек (или 127% от плана) и Костанайской области – 860 человек (или 119% от плана).

«Наименьшее количество направленных отмечается в городе Астана – 162 человека (или 32% от плана) и Алматы – 379 человек (или 33% от плана)», — добавил Б.Нурумбетов.