Трудовые ресурсы в Казахстане будут пополняться в ближайшие 5 лет за счет безработных и самозанятых граждан

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Астана. 11 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. В ближайшие 5 лет трудовые ресурсы в Казахстане будут пополняться за счет безработных и самозанятых граждан, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурумбетов.

«Правительство сегодня приступило к реализации второго этапа индустриально-инновационной программы. Она уже требует квалифицированных кадров. Только в прошлом году не удалось заполнить 26 тыс. вакансий, заявленных работодателями. В текущем году совместно с акимами областей определено 635 тыс. рабочих мест, которые должны быть заняты», — сказал Б. Нурумбетов на брифинге во вторник.

«А что нам предлагает рынок труда? Сегодня на него выходят лица, рожденные в 90-е годы – время, когда у нас была чрезвычайно неблагоприятная демографическая ситуация», — добавил он.

В связи с этим, по его словам, до 2023 года чистый прирост экономически активного населения будет намного меньше чем, в прежние годы.

«В предстоящие 5 лет пополнение трудовых ресурсов будет идти за счет безработных и самозанятого населения. А более половины самозанятых и около 29% безработных имеют лишь школьное образование», — отметил Б.Нурумбетов.

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