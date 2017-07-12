Автопарки Алматы намерены отказаться от «Онай» и искать более эффективного оператора электронного билетирования

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Автопарки Алматы намерены отказаться от системы электронного билетирования «Онай» и искать более эффективного оператора, передает корреспондент агентства.

«Раз холдинг (Транспортный холдинг Алматы – КазТАГ) работает неэффективно, не обеспечивая полноту сбора, то мы вправе искать более опытного, более эффективного оператора электронного билетирования, такие в городе есть. Сейчас же технологии быстро движутся, получает популярность смс-билетирование, люди по телефону оплачивают. Электронное билетирование в такой форме есть более успешное, наше оборудование все специалисты ругают», — сказал президент ассоциации перевозчиков Алматы Сабит Аманбаев в среду.

При этом он отметил, что альтернативные Трнаспортному холдингу с системой «Онай» компании предлагают автопаркам свои услуги.

С.Аманаев также отметил, что с 24 июля вводится дифференцированный тариф, по которому стоимость проезда по безналичному расчету будет составлять Т80, а наличными Т150. Однако участники до сих пор не определились, как делить полученные наличными средства.

«Акимат дал предложение, чтобы успешно внедрить дифференцированный тариф, использовать опыт западных стран, где водитель стимулируется, получая свою долю, в данном случае 50 тенге должен водитель получать от 150. Таким образом, уже граждане, пассажиры будут мотивированы брать карту «Онай», чем платить 150 (тенге – КазТАГ). Мы с этим согласились – Транспортный холдинг отказался. Холдинг хочет 50% от разницы между дифференцированным и установленным тарифами», — пояснил президент ассоциации.

Также он отметил, что акимат города до сих пор тянет с решением по субсидированию убытков перевозчиков, в результате чего установленный тариф составляет только половину от себестоимости перевозок.

Между тем директор таксомоторного автобусного парка №1 Роберт Кан рассказал об еще одном нарекании в отношении системы «Онай», которое касается сбора наличности водителем автобуса.