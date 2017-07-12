Глава минэнерго опроверг информацию о выходе Казахстана из сделки с ОПЕК

Астана. 12 июля. КазТАГ – Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев опроверг ранее распространенную со ссылкой на него информацию о выходе страны из сделки с ОПЕК, передает корреспондент агентства.
«Теперь что касается публикации некоторых агентств по поводу обязательств Казахстана по подписанным соглашениям по ограничению добычи нефти. Я хочу сказать, что все соглашения, которые Казахстан подписал, он будет стараться свои обязательства выполнять», — заявил К.Бозумбаев на пресс-конференции в среду.
Он напомнил, что соглашение подписано в прошлом году, и обязательства стран по данному соглашению в этом году были продлены до апреля 2018 года.
«И благодаря этим соглашениям мы продавали свою нефть на экспорт в среднем при цене $52 за баррель в первом квартале. Для сравнения: до этих соглашений, в 2016 году, первый квартал, цена на нефть сорта Brent была $32. Это к вопросу о том, работает или не работает (договоренность по ограничению добычи нефти – КазТАГ)», — сказал он.
«Что касается каких-то там размышлений различных журналистов, то я просто оставляю это на их совести. Потому что Казахстан ниоткуда не собирается плавно или срочно выходить», — заявил глава минэнерго.
Ранее ТАСС сообщал, что министр энергетики РК Канат Бозумбаев, отвечая на вопрос агентства, выступает ли Казахстан за постепенный выход из сделки с ОПЕК в течение нескольких месяцев или за резкий рост добычи, ответил «первый вариант».
При этом министр отметил, что Астана еще не определилась со своей позицией относительно необходимости продления соглашения.
«Это вопрос ноября», — сказал он.
Напомним, что в ноябре состоится очередной саммит ОПЕК.
Кроме того, К.Бозумбаев сообщил, что Казахстан в текущем году перевыполнит свой план и добудет более чем 81 млн тонн нефти.
«План годовой был 81 млн тонн, думаю, что будет больше», — сказал он.
По его словам, республика в целом соблюдает договоренности по сокращению добычи нефти. При этом он выразил надежду на выполнение РК договоренностей по сокращению добычи нефти в полном объеме. Министр отметил, что доволен эффектом от соглашения и ростом стоимости нефти, которая, по его мнению, составит около $50 за баррель по итогам года.
В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).
На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения – снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.comments powered by HyperComments