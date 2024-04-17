«Ситуация — чрезвычайная, меры – неординарные». «Пашинян в ярости»: говорит ли Си Цзиньпин устами Токаева?». «Изменить систему госуправления – попытка номер три». «Рост ВВП в 7% сейчас невозможен: миллион казахстанцев зарабатывает по 200 долларов»

Сетевой Казахстан 17 апреля 2024г.

TIME . KZ . «Ситуация — чрезвычайная, меры – неординарные» — Республика на пороге большой стройки. Пострадавшим от наводнения по их желанию вместо разрушенных домов предоставят квартиры. За каждым регионом для помощи в устранении последствий паводков закрепят крупный бизнес. А еще в стране запретят отстрел сайги. Едва успев вернуться из Армении, президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ отправился туда, где его личное присутствие было жизненно необходимо — в регионы, пострадавшие от паводков сильнее остальных. Первой точкой остановки стала Северо-Казахстанская область… Из Северного Казахстана президент направился в Костанайскую область. Уже по отработанному алгоритму он сразу же совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе.

«Экспертный товар» — Адвокаты Куандыка БИШИМБАЕВА просят приобщить к делу заключение иностранных специалистов о смерти погубленной подсудимым своей гражданской жены Салтанат НУКЕНОВОЙ. У прокуратуры на этот счет имелась масса возражений. Как отметила гособвинитель Айжан АЙМАГАНОВА, одно из заключений сделано специалистами Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова в Москве, второе выполнил казахстанский специалист из Актобе, и в обоих случаях процедура исследования была нарушена и идет вразрез с требованиями уголовно-процессуального законодательства нашей страны. В частности, специалисты не вправе вести переговоры с участниками процесса без ведома суда.

ORDA . KZ . ««Пашинян в ярости»: говорит ли Си Цзиньпин устами Токаева?» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ 15 апреля впервые посетил Армению в качестве президента и встретился с армянским премьер-министром Николом ПАШИНЯНОМ, обсудив с ним вопросы безопасности в регионе. Казалось бы, визит прошёл максимально позитивно. Но уже на следующий день в Telegram-каналах появились провокационные заявления. На следующий день после встречи Токаева и Пашиняна, армянский русскоязычный Telegram-канал «Ереванский наблюдатель» разместил провокационный пост. В нём утверждается, что «Никол Пашинян был вне себя после встречи с Касым-Жомартом Токаевым». «Казахстанский президент передал [Пашиняну] послание от председателя Си, с которым у Токаева доверительные отношения в силу особенностей биографии и знания китайского языка. Как утверждают в аппарате правительства в Армении, послание содержало два пункта предостережений: не ставить условий Турции и Азербайджану и не раскачивать геополитический баланс, играя против Ирана и России», — говорится в посте «Ереванского наблюдателя».

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Изменить систему госуправления – попытка номер три» — 29 марта этого года был опубликован третий проект правительственного документа по изменениям в системе государственного планирования. Первый проект был опубликован год назад (9 марта 2023 г.) и его не утвердили, также, как и второй проект документа. Последний проект системы госпланирования разработан уже от имени нового министра национальной экономики, в связи с чем данный документ вызвал особый интерес. К сожалению, подходы нового правительства к стратегическому планированию в экономике Казахстана не изменились, а в некоторых моментах стали еще хуже.

«Проблема закредитованности – не там ищите» — Дискуссии о закредитованности населения продолжаются. Кто же прав: банкиры, утверждающие, что закредитованности у них нет или их оппоненты, убежденные в обратном. Принят Закон о минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков, но нет никаких гарантий, что в этом вопросе будет поставлена окончательная точка.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Об административной реформе и ЧП» — Смысл административной реформы прошлого года был в том, чтобы максимально повысить уровень министерств, сделать их более самостоятельными. Однако министерства и их аппарат склонны к узковедомственному видению любой ситуацию, к «соседям» стараются не лезть и очень не любят любой ответственности… Во власти сейчас дефицит тяжеловесов и не факт, что они возникнут, но тогда нужна политическая система, жестко ориентирующая госаппарат на эффективность. Президент Токаев озвучил ряд стратегически важных вопросов — и в области идеологии, и в сфере экономики, но пока не видно, что аппарат стремится их воплотить в жизнь. А ведь эти вопросы имеют критическое значение для развития страны.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ — «Рост ВВП в 7% сейчас невозможен: миллион казахстанцев зарабатывает по 200 долларов» — Правительство Казахстана уже не может выполнить поручение президента поднять экономику страны в два раза к 2029 году. Для этого, ВВП должен расти минимум на 7% в год. Всемирный банк считает, что мы вырастем в 2024 году только на 3,4%. Если привлечь эти два миллиона человек в продуктивную экономику они разгонят экономику страны намного больше, чем на 10% в год. Другое дело, что для этого надо будет решить четыре основные проблемы. Сначала надо признать проблему. После этого обучить этих людей нужным специальностям и по их потребностям, найти деньги для массированных инвестиций в частный бизнес и, самое главное, обеспечить неприкосновенность права собственности для всех. Если это получится сделать, то Казахстан вполне может удвоить ВВП к 2029 году.

SPIK . KZ . «За шесть лет от семейно-бытового насилия погибли 1238 казахстанцев!» — В Казахстане вновь криминализировано бытовое насилие, над чем правозащитники и общественники бились несколько лет. По их мнению, ускорить процесс удалось на фоне известных трагических событий, в связи с чем новый закон о защите прав женщин и детей в народе прозвали «законом Салтанат». Напомним, что статьи «умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «побои» были декриминализованы семь лет назад, а до этого они несколько раз перекочевывали из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях и обратно.

««Космическая дружба» Казахстана и России угасла? И что будет с Байконуром?» — Недавний запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный в РФ преподнесли как большой успех и чуть ли не начало выхода российской космонавтики из затяжного кризиса. Предположим, что это так. Тогда возникает резонный вопрос: как теперь сложится судьба Байконура и в целом взаимодействие Казахстана и России в космической отрасли? Ответить на него мы предложили главному редактору журнала «Космические исследования и технологии» Нурлану АСЕЛКАНУ — Наличие Байконура создавало у Казахстана ложное впечатление, что он уже имеет активную космонавтику. Но продолжающееся обособление россиян, сворачивание их программ на космодроме, а, возможно, даже уход в скором будущем свидетельствуют об обратном. Перед нами встает ясная задача – развивать свою, прежде всего, прикладную космонавтику.

NP . KZ . «Караван возможных проблем. Чего ждать от сотрудничества Казахстана с талибами?» — Официальный представитель МИД РК Айбек СМАДИЯРОВ рассказал на брифинге об отношениях Казахстана и Афганистана. Журналисты, присутствовавшие на конференции, поинтересовались не поспешила ли наша страна вычеркнуть из списка запрещенных организаций «Талибан»? Ведь, как известно, в Афганистане собираются на законодательном уровне ввести забивание женщин камнями за измены! Смадияров уточнил у помощников действует ли уже эта норма… И, получив отрицательный ответ, заключил: «Введут, а потом посмотрим». «Вы прекрасно знаете ситуацию. Если Казахстан отвернется от Афганистана, то, естественно, у нас в регионе могут возникнуть проблемы. А какие проблемы, вы лучше меня знаете. Мы с первого дня, когда к власти пришло это движение, с ними работаем, выстраиваем торгово-экономические отношения. Там очень большое население — около 40 миллионов, и воспринимать эту страну только как движение неправильно».

GOLOS — NARODA . KZ . «Несут ли паводки в Казахстане угрозу будущему урожаю?» — Союз полеводов провел опрос о последствиях паводков среди порядка 200 фермеров по всему Казахстану. О результатах исследования председатель объединения Виктор АСЛАНОВ рассказал корреспонденту — «На полях там, скажем так, где вода сама себе прокладывает путь, там 20% где-то опрошенных опасаются водной эрозии почв. Вода идет, тащит за собой ил в виде плодородного слоя. Где-то 70% опрошенных ситуацию, как критическую, не оценивают. В принципе, все в норме. 10% опрошенных даже считают, что ситуация переувлажнение пойдет на пользу для сельхозугодий».

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