Война Миров. Ирано-израильские демонстрации силовых намерений

Есть запрос только на победоносные войны

Тель-Авив и Тегеран выступают наглядными примерами того, как логика стратегических намерений деформируется об логику геополитических обстоятельств. Нынешнему политическому руководству Израиля нужна грандиозная война на Большом Ближнем востоке, чтобы с помощью США сокрушить ИРИ. Однако в Белом доме не горят желанием развязывать большую бойню – демократам требуются голоса 100 тысяч избирателей-мусульман в «колеблющемся» штате Мичиган. Ирану большая война не нужна – не время (страна год от года только набирает мощь и еще не вышла на плато возможностей). Однако потерять лицо перед израильскими провокациями тоже нельзя. В итоге обе враждующие стороны ищут варианты как победить в опасном раскладе хотя бы по очкам.

До того, как иранцы запустили 170 беспилотников, 120 баллистических ракет и 30 крылатых (по другой информации 185 дронов и 140 ракет), арабские масс-медиа успели «натроллить» Тегеран по поводу обещания отомстить за генконсульство в Дамаске без реальных действий. Странно было такое наблюдать в исполнении арабов, где кроме хуситов (союзников Ирана) за слова мало кто отвечает, но все же, все же, все же…

Дилемма перед Тегераном стояла сложная. Убитые израильским ударом по консульству ИРИ в столице Сирии генералы Мохаммад Зехеди и Мохаммад Рахими – очень высокопоставленные фигуры в КСИР, плюс пять их помощников (а всего получилось 13 трупов). Нужно было ответить за честь региональной державы и в то же время не попасть под каток возможного американо-израильского удара.

Иранцы решились на воздушную атаку по двум базам ВВС Израиля. Налет получился и не символическим, и не массированным – промежуточной силы. Еще когда «мопеды» (они же «Шахеды») двигались по траектории полета, иранские представители в ООН заявили, что данный ответный ход исчерпывающий и Тегеран кейс с уничтоженным консульством в Дамаске считает закрытым.

Помимо израильтян иранские дроны и ракеты сбивали американцы, англичане, французы и иорданцы (те, которые летели через территорию королевства). По итогу отработали просто блестяще – 99% никуда не попали. Иранскому телевидению прошлось показывать своим зрителям пожар в Чили и выдавать его за видеофиксацию последствий удара.

Тот факт, что израильские системы ПВО и ПРО показали себя безупречно, не освобождает кабинет Биньямина Нетаньяху от собственного сложного выбора. ИРИ первый раз открыто и в лоб атакует еврейское государство. В этот раз запустили больше трехсот изделий «ираноборонпрома», а вдруг в следующий счет пойдет на тысячи?

Не стоит забывать, что операция ЦАХАЛ в Секторе Газа уже провалилась. ХАМАС сохранил примерно треть от тех своих боевиков, которые насчитывались на 7 октября 2023 года. С декабря прошлого года Вашингтон давил на Тель-Авив по вопросу сворачивания операции, ибо «выборы близко», а электорат демократической партии очень негативно воспринимает картинки многочисленных гражданских жертв в Газе. В итоге Израиль начал отвод войск из Сектора, фактически расписавшись в неспособности достичь громогласно заявленных целей.

По логике политических процессов, теперь в Тель-Авиве должны начаться предметные разбирательства сначала насчет того, как стало возможным 7 октября, а потом почему мощи ЦАХАЛ не хватило на разгром ХАМАС. И в первом, и во втором случае политические перспективы у Нетаньяху очень негативные.

Тогда правящие в Израиле политические силы решили спрятать свои карьерные проблемы в костре большой – и желательно победоносной – войны против Ирана. Ясное дело, что Тегеран не мог не ответить на уничтожение своего консульства в Дамаске – политическая пощечина была нанесена очень звонкая. В ответ полетели ракеты и дроны.

Однако президент США Джо Байден после успешного отражения иранского налета позвонил Биньямину Нетаньяху и сказал, что если евреи будут атаковать ядерные объекты ИРИ, то это их законное право, но Вашингтон от ударов по иранской территории воздержится. Сами-сами. Пентагон, правда, отправил еще пару эсминцев с противоракетными системами к берегам Израиля, но на этом все.

У американцев на дворе выборы. Глубинное государство играет на стороне действующей администрации, однако дополнительные проблемы дипстейт однозначно не приветствует. «Эвакуация» из Афганистана уже сильно ударила по команде президента Байдена. На этой почве электорат ко всему «восточному» настроен скептически и опасливо. Да еще этнические арабы в штате Мичиган, которые прежде голосовали за демократов, теперь сильно недовольны происходящим в Секторе Газа. Конфигурация президентской гонки неожиданно сделала штат у канадской границы чрезвычайно важным во всех отношениях.

В ситуации «кол на кол» у Израиля гарантий сокрушения Ирана нет. Гипотетически Тель-Авив может Тегеран сильно поцарапать, но это если повезет. Военные эксперты отмечают, что еврейские ВВС сильно теряют в своей боеспособности с каждой сотней километров от границ Земли Обетованной. На применение ядерного оружия даже Нетаньяху не решится – все-таки 2024-ый год на дворе, а не 1945-ый. К тому же не факт, что у ИРИ нет собственной атомной бомбы, хотя ее испытаний как у Индии, Пакистана или КНДР не проводилось.

Когда в Тегеране высокопоставленные военные вроде начальника Генштаба генерала Мохаммада Багери заявляют, что в случае американской поддержки израильского удара по Ирану американские военные базы в регионе будут немедленно атакованы, то к таким обещаниям относятся серьезно. Тель-Авиву, в свою очередь, обещаны более обильные прилеты всякого летающего после нового нападения на ИРИ. Как показывает практика, иранские лидеры пусть и с задержкой по времени, однако за свои слова отвечают.

В общем, хотелки – хотелками, а реальная ситуация задает объективный коридор возможностей. В любом случае пока мяч на израильской стороне. Вашингтон недвусмысленно дал понять Израилю, что втягивание в большую войну с Ираном в обозримой перспективе в его планы не входит. А это тоже мощный отрезвляющий заряд, избавляющий от многих иллюзий.

Тель-Авив послал Тегерану вызов на открытую конфронтацию. Мол, хватит прятаться за спины прокси и спецопераций. Вызов принят. Что дальше – вопрос открытый. Бывают ситуации, когда правильного решения нет, но лучшее решение есть всегда.

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