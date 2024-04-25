Что волнует душу казаха в конце апреля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Терпеть до последнего побои мужа советует врач-блогер» — Популярная врач-блогер вызвала возмущение казахстанцев своим отношением к насилию в отношении женщин, пишет Sn.kz.

По мнению Балнур Кошановой, женщины должны проявлять максимальное терпение, даже если их бьют мужья.

«Терпите до последнего. Самое худшее, что не любит Аллах, это развод. Никто не знает, что происходит между супругами, только вы сами. Женщина может сказать 5000 слов, а мужчина только 20, потом, как у него закончатся слова, он кидается с кулаками. Он же просто так не бьет, на все есть причины. А как же дети? Разве дети будут счастливыми, если у них не будет одного родителя рядом», — говорит она.

Это вызвало возмущение пользователей.

«Не могу согласиться с мнением, что не будешь счастлива, если разведешься, разве счастье зависит от того, есть муж или нет», «Странно слышать это от образованных женщин. А нельзя просто быть нормальной семьей, чтобы тебя не били, и не нужно ничего терпеть», «То есть вы защищаете мужчин, которые бьют жен? Мне стыдно за вас», «То есть, по-вашему, Аллах любит тех, кто бьет и наносит вред человеку? Что вы вообще несете?», — написали они.

Судя по всему, блогер удалила видео, где она высказывала свое мнение относительно семейно-бытового насилия.

Позже она опубликовала новый пост.

«Я же не имела в виду терпеть до конца, пока тебя не изобьют до полусмерти. Но вспомните, ведь ни с того ни с сего он же не начинает тебя бить. И никто вас насильно не женил ведь. Возьмите уже на себя ответственность», — пишет Балнур Кошанова, подтверждая свою точку зрения.

Этот пост вызвал новую волну возмущенных комментариев.

Балнур Кошанова — профессиональный медик, гинеколог-эндокринолог, у нее в Instagram более 500 тысяч подписчиков.

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В Казахстане перестал работать официальный сайт экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает Adyrna.kz.

На сайте nazarbayev.kz публиковалась информация про визиты Назарбаева и другая официальная информация о его деятельности. Но с некоторых пор ресурс перестал открываться. В феврале 2023 года сайт был переименован с elbasy.kz на nazarbayev.kz, напомнило издание.

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Казахстанцы раскритиковали артистов, оказавших помощь пострадавшим от паводков, пишет Stan.kz.

Пользователь Жанибек Иманмазир опубликовал скрины из чата, из которого стало известно, что представители шоу-бизнеса перечислили по 100 тысяч тенге в фонд помощи казахстанцам, пострадавшим от паводков.

«Они, оказывается, договорились между собой, и, чтобы не было неудобно, что ничем не помогли, скинулись по 100 тысяч тенге. А когда на тои ездят и получают за 5-6 песен по 10 тысяч долларов. Если теперь на тоях им будут платить по 100 тысяч тенге, надеюсь, не обидятся. Ведь они показали свою истинную цену», — написал он в Facebook.

«120 артистов не смогли дать того, что дал один Димаш», «А где эти устазы на крутых машинах?», «Этих 12 миллионов не хватит даже на стройку одного дома», «Не ходите на их концерты, не платите бешеные деньги», «А где Турсынбек и его клоуны?», «Позор!», — написали они в комментариях под постом.

Между тем актриса Дарига Бадыкова также ответила тем, кто критиковал артистов.

«Вот вы говорите, что я не помогла вообще. Вам какое дело? Вы сами-то чем-то помогли? Опять будете жаловаться, что у вас нет денег. Но помощь означает давать сколько можешь. Так что сначала на себя посмотрите», — заявила она.

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«Почему Казахстан стал больше брать денег в долг у России?» — За последние пять лет долг Казахстана Российской Федерации увеличился на 47,1% и составил около 13 млрд долларов, что усиливает финансовое влияние Москвы на экономику страны, пишет сайт Dalanews.kz.

На сегодняшний день больше всего Казахстан должен Нидерландам – 42,6 млрд долларов, но тем не менее долг перед северным соседом бросается в глаза. Между тем, Великобритания и США сократили размер кредитов РК.

Тем временем Азиатский банк развития и ВОЗ активно участвуют в казахстанских проектах. В декабре прошлого года АБР выделил Казахстану 350 млн долларов на реформирование финансового управления, а ВОЗ для борьбы с пандемией в свое время выделил при помощи Всемирного банка 19 млн долларов.

Издание также напоминает, что бывший главный аудитор Казахстана Наталья Годунова критиковала неэффективное использование международных финансов госорганами, призвав к открытости и ответственному финансовому управлению.

Между тем, амбассадоры «русского мира» поддерживают идею передачи активов нефтяных компаний на западе Казахстана россиянам, подчеркивается в публикации. Речь идет о недавнем предложении альянса предпринимателей «Парасат» обменять иностранным акционерам Тенгиза, Кашагана и Карачаганака их доли на замороженные странами Запада российские активы.

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«Новый» Казахстан наступит через пять лет. Nege.kz публикует предсказания ясновидящей Хавы Роговой, считающей 2024 год для Казахстана годом потрясений, испытаний и «проклятий».

Последствия паводков, которые охватили страну, будут сказываться до конца года, полагает Рогова.

«Нынешний 2024 год — тяжелый, год проклятий, который мы переживаем. Поэтому все испытания выпали на него: землетрясения, наводнения. В этом году не будет разрушительного землетрясения, но в предстоящие три года Казахстан ждут большие перемены».

В своих политических прогнозах, гадалка также предсказала ближайшее «светлое» будущее казахстанцев.

«Для того, чтобы установить «Новый», «Справедливый» Казахстан потребуется немного времени от трех до пяти лет. Власти Казахстана ждут будут большие изменения. Но сейчас, главное нужно пережить 2024 год».

Ясновидящая также рассказала, что к ней часто обращаются по различным вопросам высокопоставленные чиновники.

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Айдын ОЛЖАЕВ – «Казашка за рулём грузовика замечена в Америке» — Девушка по имени Ассоль работает в США водителем большегрузной фуры. Кто она и как попала в Америку, узнал корреспондент El.kz.

Как рассказывает девушка, она родом из города Актобе, самая младшая из четверых сестёр. Все сёстры ныне живут за пределами Казахстана. В 17 лет приехала в Алматы и поступила в КазНУ на специальность инженера-проектировщика. Шесть лет назад она уехала в США с целью выучить язык и со временем приняла решение остаться там. Она признаётся, что Америка стала для неё вторым домом. А профессия дальнобойщика была её голубой мечтой. Несмотря на высокий заработок, девушка еще и занимается блогерством, снимая разный контент за рулём грузовика.

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Сколько в стране блогеров, даже минкульт не знает. По неофициальным данным, которые были озвучены в программе «Өмір көркем», в Казахстане насчитывается свыше 556 тысяч блогеров. Из них:

— с аудиторией до 10 тысяч подписчиков — 483 тысяч;

— с аудиторией до 50 тысяч – 63 тысячи;

— с аудиторией до 500 тысяч – 10 тысяч;

— с аудиторией до миллиона – 400;

— с аудиторией свыше миллиона – 230 блогеров.

С целью выяснения конкретного количества блогеров в Казахстане Massaget.kz обратился с запросом в Министерство культуры и информации. Оказалось, там этого не знают. Судя по ответу министерства, «для более точного выяснения работающих в Казахстане инфлюенсеров, проводится анализ онлайн-пространства».

На вопрос про налоги, которые платят блогеры, ранее отвечал лишь заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан ЖАМАУБАЕВ.

По его словам, «в Казахстане официально зарегистрировано более 400 блогеров. По итогам 2023 года они заплатили более 200 миллионов тенге налогов. Если их деятельность связана с бизнесом, конечно, они должны платить налоги. Для этого существует специальный налоговый режим, нагрузка составляет от 1% до 4%», — отмечал Жамаубаев.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Слово “бешбармак” ― это попытка российской империи принизить кочевые народы» — На портале Аdyrna.kz опубликовали материал Серіка Ерғали об этимологии слова «бешбармак».

По словам автора, называть главное национальное блюдо «бешбармак» – сопоставимо с принятием насмешек.

Слово «бешбармак» ― это не казахское слово, а искусственное словосочетание «беш» + «бармак», внедренное согласно идеологии царской России.

Это было обнародовано и реализовано идеологами при помощи царских языковедов. В ХVІІІ-ХІХ веках устами переводчиков среди иностранцев и чинов царской России называли и распространяли название данного блюда словом «бешбармак».

«Этот жест можно расценивать как попытку принижения кочевого народа и попытку подчеркнуть “бескультурье”. Казахи никогда не создавали слова столь примитивного значения и не называли им свое главное блюдо. Принимая во внимание, что на пути становления национального блюда в качестве гастронима присутствует слово “ас”, встречающееся в историческом, лексическом фонде, и что слово “бешбармак” является искусственным словом, возникшим из-за навязывания внешней среды вне языкового фонда, мы пришли к выводу, что название “ас” наиболее выгодно ассимилировать в форме неологизма», ― высказался Серік Ерғали.

По его словам, «ас» — достойное название для главного блюда, сформированное в новую эпоху и преобразованное в современном контексте.

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На портале Аbai.kz вышла статья профессора КБТУ, МОН Института истории и этнологии им.Ш. Ш. Уалиханова Жұмаділа Армана Қабдешұлы. По словам автора, если есть страна, которая почти отделена от своей национальной идентичности и, как следствие, расходится со своим языком и историей, то это Казахстан.

«Политтехнологи и советники, находящиеся при нынешней власти, пытаются перевести внимание населения с нерешенных социально-политических проблем на другие “интересные” события, происходящие в обществе. Но на этот раз политтехнологи, похоже, ошиблись. Особенно вопрос изменения герба обсуждается в социальных сетях и, похоже, не пользуется особой поддержкой», ― высказался автор.

Также в статье отмечается происхождение пятиконечной звезды на государственном гербе.

«Пятиконечная звезда – самый древний символ. Он существовал еще до эпохи саков. Основная семантика, внутреннее значение пятиконечной звезды исходит от фигуры человека, стоящего, широко расставив ноги, с раскинутыми в стороны руками. Этот символ в науке мы называем “символом всемогущего человека”. Символ этот означает особые качества, превосходящие способности человека. Также означает правителя вселенной, одно из творений, созданных Создателем», ― цитирует автор Төлеубаев Әбдеш Тәшкенұлы.

В статье отмечается, что сегодняшний герб со всех сторон представлен почитаемыми древними символами, которые переплетаются как с прошлым, так и с будущим казахского народа.

«Если есть один общий символ, которым гордятся все казахстанцы, то это герб! Заменить такой герб из-за невежества ― все равно что скосить топором дух нации. Давайте ценить духовные ценности, которые у нас имеются», ― заключил Әбдеш Тәшкенұлы.

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Dialog.kz — — пишет издание Dalanews.kz. По данным издания, многие пользователи социальных сетей поддержали пост председателя Республиканской коллегии адвокатов Айдына Бикебаева, опубликованный в Facebook. На своей странице в соцсетях Айдын Бикебаев призвал коллег не обсуждать адвокатов, работающих по делу Куандыка Бишимбаева.

По мнению Айдына Бикебаева, эти действия могут нарушать кодекс профессиональной этики. Поэтому в ближайшие дни президиум Республиканской коллегии адвокатов проведет специальное расширенное заседание с участием руководителей территориальных коллегий адвокатов по всем вопросам, связанным с этим делом.

«Призываю адвокатов прекратить публичное обсуждение своих коллег, участвующих в деле Бишимбаева», — написал Айдын Бикебаев.

Адвоката поддержали многие пользователи соцсетей. Они утверждают, что это правильное решение.

«Адвокатам не следует забывать, что каждый имеет право на защиту, право требовать сохранения презумпции невиновности, независимо от тяжести вины, совершенного преступления», «Вы правы, Айдын Жолшиулы! Полностью согласен согласен с вами, я вас поддерживаю! Вы же видите, что судебный процесс совершенно односторонний! Я, конечно, не оправдываю подсудимого Бишимбаева, но известно, что здесь нарушаются права адвокатов!», «Некоторые ваши казахоязычные юристы постоянно гоняются за хайпом и пишут сплетни в Фейсбуке, они не знают об адвокатской этике, почему бы вам не проконтролировать их и отозвать у них лицензию? Скольким людям в личной жизни нанесли урон», «Очень правильное решение! Стыдно опозорились на весь мир!»,- написали пользователи.

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«Переезд зарубежных казахов тормозил Масимов: Кто оклеветал казахов зарубежья?», — задается вопросом Алимжан Ашимулы. Его размышления опубликовали на странице Abai.kz. По мнению автора, до прихода Карима Масимова в правительство страны, хорошо шло переселение этнических казахов зарубежья. Однако под председательством Карима Масимова в правительстве страны начали ставить сложные для зарубежных казахов требования, внесли изменения в «закон о миграции». Эти изменения вызвали определенные споры в обществе, поэтому позже этот документ снова изменили, но это повлияло на миграционные показатели. Далее автор описывает кто и как критиковал добрые намерения казахстанского правительства в начале 1990 годов, когда репатриантов за счет государства обеспечивали жильем. По словам автора материала, были определенные люди, которые под псевдонимом писали такие критические материалы и клеветали на этнических казахов. И, в итоге автор понял, что такие материалы писали люди, которые были обделены государством, люди, которые не смогли за счет государства купить жилье, за счет государства напечатать свои книги и не получали определенных почестей.

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«Оппозиция времен Назарбаева». Во время паводков критикуют интеллигенцию», -сообщает Adyrna.kz. По данным этого издания, в народе хвалят тех, кто усердно помогает людям во время паводков и критикуют тех, кто не делает этого. Эксперты в свою очередь объясняют причины такого явления. В стране продолжаются противопаводковые работы. По данным издания, в результате наводнения погибли 7 человек. Помимо спасателей, на помощь людям, оказавшимся в зоне бедствия, приехали и артисты.

Среди певцов, посетивших пострадавшие регионы можно увидеть популярных среди молодежи Раима, Мираса, продюсера Гульзиру Айдарбекову. Видео, где они наполняют мешки песком, можно увидеть в социальных сетях. Однако среди казахстанских звезд не мало тех, кто попал в шквал критики. Пользователи социальных сетей раскритиковали их, когда увидели список пожертвований. В этом списке были указаны имена звезд и сумма денег, которые они выделили в помощь пострадавшим.

Известный казахстанский политолог Дос Кошим заявил, что представителей искусства и литературы нельзя отделять от общества, но последние должны помогать. По его словам артисты ходят среди народа и помогают, чего не скажешь про спортсменов и писателей. Известный казахстанский артист Ерлан Толеутай считает, что в трудные моменты народ ищет поддержки у представителей интеллигенции. Это следствие предыдущей идеологии. Когда-то поэт, писатель находился на передовой линии любого фронта.

— «В эпоху Назарбаева поэты и писатели считались оппозицией. Они не давали покоя поэтам и писателям, думали, что писатели не дадут им грабить народ. Они отменили систему гонорара для писателей, прекратили публикацию их книг, для ученых закрыли академию наук. Дискредитировали искусство, зато через средства массовой информации продвигали людей, у которых нет таланта и они становились звездами, а настоящие художники оставались за бортом. И, если этих звезд отправить в пострадавшие регионы, народ их не узнает. Народ ищет артистов, например, жители Атырау тратили большие деньги на артистов, они их приглашали. Теперь они их ждут и это законно. Совестливые едут, но насколько они усердно работают. Не скажу, что они хорошо работают, но есть и те, кто искренне желает помочь. Мы таких поддерживаем»,- сказал артист.

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