Общий оборот денежных средств в наркомагазинах составил 3 млрд тенге. Лица присяжных вирусятся в «ТикТоке». «Британия проводит турне, чтобы прозондировать обстановку у элит Центральной Азии». Кашаган ждут большие перемены

Обзор Telegram и Youtube каналов

Тема масштабного наводнения в Казахстане в Telegram и Youtube-каналах постепенно переходит в новое русло – авторы пишут о настроениях в регионах, где пострадавшие требуют от властей более активных действий и помощи. Телеграмеры цитируют слова Президента, сказанные в четверг на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана: «Страна переживает преодоление невероятных трудностей, но мы справляемся».

При этом Касым-Жомарт Токаев дал пять месяцев на ликвидацию последствий наводнения и предупредил, что «нагнетание истерии вокруг стихийного бедствия порождает социальную депрессию».



© Photo : Официальный сайт президента Казахстана

Между тем, авторы ТГ пишут, что на западе страны обстановка остается сложной из-за сброса воды из Ириклинского водохранилища Волгоградской области РФ. После пика паводков в Западно-Казахстанской области огромный сток воды движется вниз по руслу реки — в сторону Атырауской области. Глава Правительства Олжас Бектенов поручил срочно перебросить туда военнослужащих и технику. В Уральске ситуация стабилизировалась.

Каналы сообщают, что на месторождениях остаются подтопленными около 450 скважин. Всего с начала паводков затопило 673 скважины. Потеря по нефти составила около 20 тысяч тонн – ссылки на Минэнерго. В ЗКО считают потери скота. По последним данным при затоплении территорий погибло не менее 2 343 голов.

Внимание телеграмеров приковывает визит министра иностранных дел Великобритании Кэмерона. Он здесь потому, что считает, «У Казахстана должна быть возможность выбирать партнерство с Великобританией таким образом, который бы позитивно отражался и на общей безопасности, и на общем процветании», — цитируют дипломата авторы ТГ. Впрочем, политологи считают, что «Британия проводит турне, чтобы прозондировать обстановку у элиты Центральной Азии».

С осторожностью комментируют Telegram и Youtube-каналы новость о том, что «Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганских железных дорог».

Фото/правительство РК

Сообщается, что новый проект сократит время доставки грузов между странами региона почти в десять раз и снизит стоимость перевозок.

Шум в «телегах» поднялся после задержания 24 апреля во время спортивной пробежки основательницы одного из лучших медийных Telegram-каналов «Protenge» — известной журналистки Джамили Маричевой – журналисты выразили поддержку коллеге. Пока известно, что в полицию обратилось министерство информации и коммуникаций – речь идет о претензии за январский пост в поддержку журналистов «Азаттыка». Маричеву отпустили домой, но суд будет.

На этой неделе завершилось судебное расследование жестокого убийства Салтанат Нукеновой экс-министром экономики Бишимбаевым. Адвокаты готовятся к прениям, которые начнутся 29 апреля и продлятся, предположительно, до 4 мая.

О паводковых настроениях в регионах и что происходило в кулуарах суда на этой неделе, расскажем подробнее.

Власти тормозят

ORDA – 156 469 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал, отслеживая паводковую ситуация в регионах страны, пишет, что не везде власти способны приходить к консенсусу в диалоге с пострадавшими.

«Власти нас не понимают…», — цитируют авторы уральцев, сообщая, что люди впадают в отчаяние.

С 27 марта в Уральске действует режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках Урал, Чаган и Деркул. Затоплены дачные массивы и пригород — жителей этих территорий массово эвакуировали.

Фото: astanatv.kz

«Почти месяц люди стараются поддержать себя сами, поскольку надежды на власть у них не осталось», — сообщают телеграмеры.

«Во дворе стоит вода до колена, там плавают трупы», — телеграмеры также передают сообщения жителей Кульсары — они показали журналистам последствия наводнения.

«Мы до конца верили чиновникам, что всё под контролем, поэтому не успели вынести вещи. Вся наша техника была куплена в кредит, мы продолжаем платить кредит за дом. Пару дней назад вода стала спадать, я зашёл в дом и не узнал его…», — цитирует ТГ жителя микрорайона Жадырасын-2 Рустема Байбосынова, который в 2017 году переехал в новый дом, взяв кредит.

После первого шока от затопленных домов и имущества, накал эмоций людей на затопленных территориях не спадает. Во всех областях люди требуют оперативной помощи. Но, похоже, власти с этой задачей не справляются.

Подкрепление?

ВЫХОД К ПРАВДЕ – 49 492 подписчика на этой неделе

На прошедшей неделе внимание телеграмеров, освещающих судебное разбирательство по делу Бишимбаева было приковано к неожиданным визитам на процесс российских блогеров. Как сообщает Telegram-канал, после Ксении Собчак, в зале суда делала фотосъемку популярный в России коуч с миллионными просмотрами на YouTube — Наталья Грэйс. Тематика ее онлайн-обучений в Instagram — повышении самооценки и мотивации.

Кадр видео

«Во время обеденного перерыва она беседовала с матерью Куандыка Бишимбаева, затем вместе они зашли в лифт и удалились», — пишут авторы ТГ.

А в кулуарах суда на камеры сотовых телефонов казахстанских журналистов коуч вдруг поделилась своей, как она сказала, «гражданской позицией», заявив, что «Бишимбаев совершил преступление в состоянии аффекта, потому что принимал какие-то лекарства». Об этом рассказали журналисты, находящиеся в пресс-центре, где транслируется судебный процесс, уточняют авторы ТГ. Грейс также заявила, что брат Салтанат Нукеновой — Айтым «наживается на смерти своей сестры».

Телеграмеры сообщают, что Грейс создала конфликтную ситуацию — непосредственно в зале суда снимала запрещенные материалы и пререкалась с судьей.

«Прошу вывести данного фотокорреспондента, потому что она монитор фотографирует, где сцены насилия присутствуют», – цитирует адвоката стороны потерпевших Жанну Уразбахову ТГ «КазТАГ».

Судья попросила российского блогера отойти в сторону, где она не смогла бы видеть видеоматериалы. Но Грейс возразила и судье пришлось повторить свою просьбу.

Да не в трансляции дело…

Данияр Ашимбаев – 9 825 подписчиков на этой неделе

Автор Telegram-канала пишет, что решение транслировать суд над Бишимбаевым в прямом эфире — гениально. Предмет всеобщего внимания политолог характеризует коротко: выпускник университета Джорджа Вашингтона по программе «Болашак» в 26 лет становится вице-министром, в 36 — министром. Успел отсидеть за коррупцию. Женился по незаконному религиозному обряду на девушке – «профессиональном астрологе». Регулярно консультировался с «профессиональной ясновидящей». Девушку убил. Две недели доказывает всему миру, что погибшая сама виновата. Обвенчавший их имам получил «дисциплинарное наказание». Гадалка дает показания в суде. Вчера в газете правящей партии ситуацию комментировала «профессиональный нумеролог».

«Тот, кто принял решение о трансляции суда в прямом эфире – это, вот прямо-таки, гений. Не понимаю тех, кто говорит, что трансляция плохо повлияла на имидж страны в целом и госслужащих в частности. Не в трансляции дело. Тут полная **** и с кадрами, и с нравами», — решительно заключил политолог.

Присяжные в «ТикТоке»

Kozachkov offside — 101 683 подписчиков на этой неделе

А вот чем закончился прокол съёмочной группы и редакторов телеканала КТК, которые выдали в эфир лица суда присяжных, рассказывает Telegram-канал «Kozachkov offside».

Дела об административном правонарушении журналистов КТК были на днях рассмотрены в суде Астаны. Автор ТГ напоминает, что судья с самого начала официально запретила представителям СМИ снимать лица заседателей, чтобы на них не могли оказать давление. Однако корреспонденты КТК проигнорировали распоряжение.

«Многие сумели разглядеть людей, которым суждено решить, виновен ли бывший министр в убийстве с особой жестокостью», — отмечает телеграмер.

Суд принял решение удалить работников СМИ из зала заседаний, а в отношении КТКашников составили протокол по статье 653 Кодекса об Административных правонарушениях – «Неуважение к суду».

«К ответственности привлекли корреспондента Анну Абрамову, оператора Абылхана Саменбетова и главного редактора Александра Подойникова. Первые двое признали вину полностью, а их руководитель — частично. Всем троим грозил штраф в 20 МРП или административный арест на пять суток. В итоге суд ограничился предупреждением», — сообщает ТГ.

Как выяснилось, кадр с присяжными из телесюжета стал вирусным в «ТикТоке» и быстро разлетелся по соцсетям.

Эники-беники ели вареники

АХМЕТОВ — 1745 подписчика на этой неделе

Интерес к иску об упущенных возможностях Казахстана на 150 млрд долларов в Кашаганском проекте, набирает обороты. Telegram-канал рассказывает, как бывший депутат мажилиса Парламента Булат Абилов приоткрыл завесу нефтяных коллизий. Аккорда в Астане построена на деньги нефтяного концерна Eni — крупного акционера на Кашагане, заявил он.

«Я тогда был депутат Парламента и нам представили на утверждение бюджет на новое строительство Левого берега: правительственные, государственные здания, парламент, сенат. И там не было затрат на Аккорду. Макет Аккорды стоит, но ни копейки денег из бюджета на её строительство не просят. Тогда поступило 50 или 100 миллионов долларов от Eni на отдельный счет, и вот на эти деньги построили столицу», — цитирует политика ТГ.

Телеграмер считает, что Абилов этим заявлением объясняет, как Eni удалось в начале 2000-х стать оператором Северо-Каспийского консорциума. Тогда конкурентами итальянцев в выборе оператора были также ExxonMobil и Shell. Но они проиграли.

«Это была неплохая сделка. Но, видимо, все равно мелкая…», — замечает Абилов.

Ссылаясь на Вloomberg, автор также пишет, что иск на $151 млрд Казахстана к партнерам по совместному проекту нефтедобычи объясняется попыткой найти Кашаганскому проекту одного крупного акционера. Сейчас там группа акционеров — из Италии (Eni), США (ExxonMobil), Великобритании (Royal Dutch Shell), Франции (Total S.A.), Китая (China National Petroleum Corporation) и Японии (Inpex), напоминает автор ТГ.

«В таком большом количестве товарищей согласья нет, и представители компаний меняются каждые три-четыре года, озвучивают противоречивые мнения и не сходятся в вопросах будущего проекта», — с таким мнением согласны и другие ТГ.

К тому же не так давно председатель нефтегазового совета Petrocouncil в Атырау Асылбек Жакиев, заявил, что «именно у Eni — крупнейшей итальянской нефтегазовой компании, есть возможность стать мажоритарным акционером Кашагана по итогам пересмотра контракта о разделе продукции».

На Кашагане грядут большие перемены?

Разве язык мой — враг твой?

Бараева — 5 441 подписчик на этой неделе

«Повсеместное и интенсивное внедрение казахского языка может парализовать целые сферы жизнедеятельности в Казахстане», — с сожалением замечает автор Telegram-канала.

Перевести судебные заседания на государственный язык оказалось невозможным, так как более 70% дел в судах рассматриваются на русском языке, цитирует канал официальную статистику. «Именно этот язык выбирают подсудимые». Что касается административных дел, то здесь на русском языке ведется 34% заседаний.

«Прав был руководитель языкового центра Мустафа Мамедов, когда говорил, что изучение языка – это про экономику: «Если ты знаешь русский, он обеспечит тебе комфортное будущее как минимум в других странах СНГ. Знаешь английский? На нем говорит весь мир. А вот казахский, нужен только в Казахстане. И учат его, когда хотят связать свое будущее с этой страной», — пишет телеграмер.

Все правильно, но лучше без перегибов. Вот, например, неудачный пример «мотивации» к изучению государственного языка подали акимы — во время спасения людей от наводнения. Руководители Западно-Казахстанской области и Уральска в соцсетях «в час пик» обращались к пострадавшим от паводка исключительно на госязыке, призывая эвакуироваться и разъясняя алгоритмы своей работы. В области проживают представители более 14 национальностей, которые составляют не менее 30% населения. А на затопленных дачах проживают в т.ч. пожилые пенсионеры.

Наркодельцы идут в Telegram

ФБРК – 21 301 подписчик на этой неделе

Telegram-канал Фонд-бюро расследования коррупции сообщает, что Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявил около 300 каналов в мессенджерах и 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществлялся сбыт запрещенных средств. По данным ведомства, АФМ установил 80 пользователей Telegram-каналов, которые рекламировали и продавали наркотические и психотропные вещества на территории Казахстана.

«В сегменте интернет-пространства выявлены три крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тысяч человек», — сообщает АФМ.

Канал также приводит статистику ведомства: там выявили почти 10 тысяч потенциальных потребителей наркотических средств. Анализ показал, что более 50% потребителей приходятся на Астану, Алматы и Алматинскую область. В прошлом году АФМ выявил 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге. В этом году правоохранители установили 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram. Общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 млрд тенге. Материалы по одному из них с оборотом 82 млн тенге уже направили в МВД.

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