Алматы. 12 июля. КазТАГ – ЕЭК упростила экспорт карачаганакской нефти в третьи страны через территорию России, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

«Решением коллегии ЕЭК внесены изменения в решение комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 года №413. Они исключают необходимость помещать под таможенную процедуру транзита сырую нефть, которая была добыта на Карачаганакском месторождении Республики Казахстан и вывезена за пределы таможенной территории ЕАЭС через Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение позволит производителю снизить административные издержки и не выполнять ряд формальных процедур по оформлению нефти, транспортируемой по территории России в качестве транзитного товара.