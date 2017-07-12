Осадки сохранятся в среду на большей части Казахстана

Астана. 12 июля. КазТАГ – Неустойчивая погода сохранится в среду на большей части Казахстана, местами дожди, грозы, возможен град, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер северо-восточный 9-14 м/с с порывами 15-20 м/с, +22+24.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +31+33.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях дожди, местами грозы, возможен град, усиление ветра 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, +20+25, +17+22, +18+23 и +20+25 соответственно.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях синоптики также прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, температура воздуха днем +22+27 и +25+30 соответственно.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях местами кратковременные дожди, грозы, ветер усилится до 9-14, местами 15-20 м/с, возможен град, +30+35, +28+33 и +26+31 соответственно. На территории Алматинской области местами также ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, +27+32.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях синоптики также прогнозируют местами дожди, грозы, усиление ветра 9-14, местами 15-20 м/с, возможен град, днем воздух прогреется до +30, +27, +25 и +25 градусов соответственно.

Местами в Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На горных реках Алматинской области ожидается увеличение водности. На реках юга и востока республики будут наблюдаться колебания водности.