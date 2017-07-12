Париж и Лос-Анджелес станут столицами летних Олимпийских игр 2024 и 2028 гг.

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Париж и Лос-Анджелес столицами летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, сообщает Русская служба ВВС.

«На проведение Игр 2024 и 2028 годов также претендовали Гамбург, Будапешт и Рим, но в окончательный список вошли только Париж и Лос-Анджелес. Они подтвердили свои заявки», — говорится в сообщении.

Между тем только в сентябре станет известно, кто из них примет Олимпиаду первым.

«Париж и Лос-Анджелес должны сами договориться между собой об очередности проведения Игр. Окончательно выборы столиц состоятся на 131-й сессии МОК в Лиме 13 сентября», — сообщает Русская служба ВВС.

СМИ напоминает, что оба города уже дважды становились хозяевами Игр: Париж принимал Олимпиады в 1900 и 1920 годах, Лос-Анджелес – в 1932 и 1984 году.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.

Гамбург, Рим и Будапешт сошли с дистанции в нынешней гонке за проведение летней Олимпиады.

Напомним, что за право проведения зимней Олимпиады 2022 года боролись всего два города – Алматы и Пекин. ВВС отмечает, что причина этому – высокая стоимость проведения соревнований и отсутствие поддержки со стороны населения.

31 июля 2015 года на 128-й сессии МОК в Куала-Лумпуре (Малайзия) столицей зимних XXIV Олимпийских игр и XIII Паралимпийских игр 2022 года был выбран Пекин.