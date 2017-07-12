Казахстан намерен развивать отношения с Германией по всем направлениям – Назарбаев

Астана. 12 июля. КазТАГ – Оксана Скибан . Казахстан намерен развивать отношения с Германией по всем направлениям, сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Германия – крупнейшая страна, крупнейшая экономика мира. Нам очень приятно, что мы являемся хорошими партнерами вашей страны. Сейчас есть новые программы нашего сотрудничества. Мы заинтересованы развивать эти отношения по всем направлениям», — сказал Н. Назарбаев на встрече с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, в среду.

При этом глава государства напомнил, что в эти дни в Астане проходит казахстанско-германский деловой совет, на котором «подписывается около 20 соглашений между структурами» обеих стран.

Президент РК поблагодарил германского коллегу за визит и поздравил его с недавним избранием на пост президента Германии.

«Вы – известный всему миру политик, очень позитивный, уважаемый, я думаю, что германский народ приобрел очень авторитетного президента. Мы давно с вами знакомы, сотрудничаем, всегда были приятны наши встречи, обсуждали разные вопросы, когда вы были министром иностранных дел», — сказал Н. Назарбаев, подчеркнув, что в рамках визита запланирован ряд мероприятий, в частности переговоры, посещение выставки EXPO.

В свою очередь Ф.Штайнмайер поблагодарил президента Казахстана за гостеприимство, отметив, что в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Германией и Казахстаном.