«Аман Тулеев является одним из самых известных казахов на российской политической сцене». «На оздоровление банков Нацбанк намерен выделить свыше 500 млрд тенге». «Поправки в ПДД: благо для водителей или кормушка для мздоимцев?»

Сетевой Казахстан. 12 июля 2017г.

CARAVAN . KZ . «Политолог Сатпаев рассказал о губернаторском феномене Амана Тулеева» — В настоящее время Аман ТУЛЕЕВ является одним из самых известных казахов, прославившихся на российской политической сцене. Занимая пост губернатора Кемеровской области в течение почти 20 лет, ему удалось снискать доверие не только со стороны обычных граждан, но и со стороны политических элит. Тулеев неоднократно побеждал на выборах с небывалой поддержкой населения, а при социальных опросах россияне называли его одним из немногих политиков, который вызывает у них доверие. Несмотря на политическую принадлежность к Российской Федерации губернатор Кемеровской области был не меньше любим и на родине своих предков, в Казахстане.

TIME . KZ . «Сеул — город хлебный» — 68 алматинцев стали жертвами мошенника, обещавшего найти им высокооплачиваемую работу в Южной Корее. Однако далеко не все, мечтающие зарабатывать по нескольку тысяч долларов в месяц, в итоге добираются до Южной Кореи. Нередко они попадаются на удочку мошенников. Одним из таких махинаторов оказался алматинец Алексей СУРЖЕНКО.

«Победы у нас в крови?» — Почему постоянно растущие объемы финансирования спорта не приносят результатов. Наши публикации о перестановках и скандалах в подведомственных учреждениях алматинского управления спорта добавили героям сочувствующих, хорошо разбирающихся в этой прибыльной сфере. Спортивные и околоспортивные люди звонили в редакцию, обращали внимание на информацию из открытых источников и предложили проанализировать ситуацию не только в Алматы, но и в целом по стране.

«Покаяние» — Новый вид раскаяния освоили в Экибастузе: директора всех 45 местных школ (включая сельские) коллективно покаялись в даче взятки, успешно переняв опыт здешних главврачей.

AZATTYQ . ORG . «Из Северного Казахстана стали больше уезжать» — На прошлой неделе власти Казахстана объявили, что население страны достигло 18 миллионов человек. Однако, по данным экспертов, число уезжающих за рубеж на постоянное место жительство растет. В большинстве случаев граждане Казахстана переезжают в Россию, Германию и Беларусь.

INFORMBURO . KZ . «Народный банк купил Qazkom. Что изменится?» — Один из главных вопросов: исчезнет ли Qazkom как бренд или продолжит автономно работать под старым названием? В пресс-службе Национального банка РК в ответ на официальный запрос сообщили, что "после сделки оба банка в полной мере продолжат функционировать в качестве самостоятельных финансовых институтов, исполняющих свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и инвесторами". Каждый банк сохранит свой бренд и будет работать, как прежде.

KAPITAL . KZ . «Премьер предложил наказывать замакимов за рост цен на продукты» — Меморандумы по стабилизации цен на продукты питания в регионах не соблюдаются. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Казахстана Бакытжан САГИНТАЕВ. По его мнению, следует наказать ответственных за невыполнение данных соглашений.

«На оздоровление банков Нацбанк намерен выделить свыше 500 млрд тенге» — В программе по оздоровлению банковского сектора смогут принять участие 15 банков, чей капитал составляет более 45 млрд тенге, за исключением банков, которые являются «дочками» иностранных банков.

IA — CENTR . RU . «КСК Казахстана и без реноваций создают жителям массу проблем» — Пока Москва бурлит по теме реноваций пятиэтажек, жилищное хозяйство Казахстана и без подобных инноваций остается весьма проблемным. Любой закон, в том числе «О жилищных отношениях (1996)» не работает, если нет механизма его реализации (пакет нормативных актов, регулирующих требования статей закона). Правительство, по Конституции отвечающее за реализацию закона, обязано было разработать положенный механизм еще в 1996 году. Однако его как не было, так и нет. Правда, управление и эксплуатация жилищного фонда никуда не делись, только фактически работа председателей КСК (кооператив собственников квартир) из года в год остается вне правового поля и критериев оценки.

365 INFO . KZ . «Поправки в ПДД: благо для водителей или кормушка для мздоимцев?» — 15 июля 2017 года вступят в силу поправки в Административный кодекс, согласно которым казахстанским автолюбителям придется привыкать к новым правилам. Но если некоторые изменения ведут к снижению наказаний, то другие, напротив, ужесточают ответственность за нарушения ПДД. А некоторые пункты и вовсе требуют дополнительных разъяснений.

«Время дешевеющих квартир проходит» — Снижение цен на новое жилье в Казахстане прекратилось: за последние 4 месяца средняя цена на квадратный метр снизилась лишь в мае. При этом впервые с января 2016 года увеличилась стоимость жилья на вторичном рынке.

MATRITCA . KZ . Аятжан АХМЕТЖАН, директор Республиканского центра «KAZBILIM» — «Я искренне сочувствую казахстанцам, отдающих детей в русскую школу» — Кто на сегодняшний день обучает своих детей в русскоязычной школе? Это в основном те, которые связывают свое будущее не с казахской страной, а с северными соседями, и еще представители русской нации, которые мечтают вернуться на свою родину. Есть еще соотечественники, которые отреклись от материнской утробы. Больше никто не отдает своего ребенка в русскую школу — в этом вы убедитесь, когда заговорят цифры.

Нугман АРАЛБАЙ, доктор биологических наук – «Мы превращаемся в общество парадоксов!» — У российского писателя–сатирика Михаила Задорнова была сценическая программа – «Я не понимаю …!», в которой, этот безусловно талантливый человек, высмеивал парадоксы из жизни российского общества, нередко доведенного до абсурда. Ежедневно просматривая, сопоставляя и анализируя информацию о событиях, происходящих в нашем обществе впору хочется крикнуть во весь голос – «Я не понимаю этого! Люди, подумайте и одумайтесь!».

RANKING . KZ . «Женщины лучше образованы, но хуже трудоустроены» — По итогам 1 квартала 2017 количество занятого населения достигало 8,45 млн человек — на 0,8% больше, чем годом ранее. Из них мужчины составили 52%. Число занятых мужчин выросло на 0,9%, женщин — на 0,7%.

Уровень занятости к рабочей силе достиг 95,1%. Среди занятого населения количество наемных работников составило 6,4 млн человек (75,2%), самостоятельно занятых — 2,1 млн чел. (24,8%).

В целом численность рабочей силы (от 15 лет и старше) в 1 кв. 2017 достигла 8,89 млн человек, на 0,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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