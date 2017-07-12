Народный банк докапитализировал Qazkom на Т185 млрд

Алматы. 12 июля. КазТАГ – АО «Народный банк Казахстана» осуществил докапитализацию АО «Казкоммерцбанка» (Qazkom) на сумму Т185 млрд, говорится в сообщении Народного банка.

Согласно представленной информации, Народный банк сообщает о принятии 11 июля советом директоров банка решения воспользоваться правом преимущественной покупки простых акций АО «Казкоммерцбанк», выпускаемых в рамках мероприятий по докапитализации Казкоммерцбанка, о которой объявлялось ранее.

В этой связи 12 июля Народный банк реализовал право преимущественной покупки и приобрел 1 296 698 676 штук простых акций Казкоммерцбанка пропорционально уже принадлежащей Народному банку доле, равной 96,81% простых акций Казкоммерцбанка, и осуществил оплату за приобретенные акции в сумме Т185 млрд, которая будет учтена в капитале Казкоммерцбанка по состоянию на конец рабочего дня 12 июля.

АО «Народный банк Казахстана» и его дочерние компании (совместно «Группа Халык») является ведущей группой финансовых услуг Казахстана, которая работает в различных сегментах, включая розничные услуги, МСБ и корпоративный банкинг, страхование, лизинг, брокерское обслуживание и управление активами. Группа Халык также осуществляет свои операции в Грузии, Кыргызстане и России.

АО «Народный банк Казахстана» является крупнейшим казахстанским кредитором с общим объемом активов Т5201,1 млрд. Банк имеет самую большую клиентскую базу и самую широкую филиальную сеть в Казахстане, из которых 506 филиалов и отделений размещены по всей стране. Народный банк зарегистрирован на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года и на Лондонской фондовой бирже с 2006 года.