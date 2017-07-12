На дорогах Алматы с начала года правила дорожного движения нарушили на сумму свыше пяти миллиардов тенге

За 6 месяцев 2017 года полицейскими Алматы в рамках обеспечения безопасности дорожного движения выявлено 191 тысяча 774 нарушений Правил дорожного движения: 10 тысяч 214 допущены пешеходами, 181 тысяча 560 — водительским составом.

«В том числе за управление транспортных средств в состоянии опьянения задержано 1 тысяча 105 водителей. Лишено судом права управления ТС – 2 тысячи 060 водителей. Применен административный арест в отношении 44 водителей. Оштрафовано 169 тысяч 126 правонарушителей, на которых наложено штрафов на сумму 1 миллиард 558 миллионов 975 тысяч тенге. Одним из сдерживащих факторов нарушения ПДД является автоматизированная информационная система «Безопасность дорожного движения», включающая в себя 115 постов. С их помощью с начала года зафиксировано 227 тысяч 451 нарушение, наложено штрафов на сумму 3 миллиарда 784 миллиона 770 тысяч тенге. Вместе с тем, с начала года выявлено 13 тысяч 170 нарушений экологических норм, из них иногородним транспортом допущено 5 тысяч 262 факта. Наложено штрафов на сумму 53 миллиона 319 тысяч тенге», — информировал начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

Основные виды нарушений ПДД:

— создание аварийной ситуации — 2 тысячи 295 фактов;

— выезд на полосу встречного движения – 361 факт;

— нарушение правил проезда перекрестка 3 тысячи 026 фактов;

— нарушение правил проезда пешеходного перехода 2 тысчи 056 фактов;

— управление ТС без г/номера 224 факта;

— отсутствие техосмотра – 1 тысяча 835 фактов;

— превышение норм СО, СН, дымности – 20 тысяч 142 факта;

— тонировка- 5 тысяч 291 факт;

— не пристегнутый ремень безопасности – 20 тысяч 449 фактов;

— разговор по сотовому телефону – 21 тысяча 018 фактов.

Пресс-служба ДВД города Алматы