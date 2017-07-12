Президент Молдовы считает, что подъему экономики страны поможет членство в ЕАЭС

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Президент Молдовы Игорь Додон выступает за пересмотр соглашения об ассоциации с Европейским союзом и не исключает членства своей страны в Евразийском экономическом союзе. Об этом, как сообщает БЕЛТА, он заявил в эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Беларусь 1».

Касаясь подписанного в 2014 году соглашения об ассоциации с Европейским союзом, И.Додон подчеркнул, что в этом вопросе необходимо исходить из национальных интересов.

«За эти три года мы видим, что, к сожалению, результатов положительных не дано. Коррупция растет при этой парламентской власти, инвестиции рекордно упали за последние 20 лет. Нам обещали, что, если вы пойдете в Европу, то инвестиции вырастут. Они упали, никогда такого низкого уровня не было. Местных производителей мы убиваем этой политикой, потому что мы открыли рынки и сюда хлынули европейские товары, которые субсидируются в странах ЕС», — заявил И.Додон.

Похожая ситуация, по его словам, сложилась и в экспорте. Объемы поставок молдавских товаров на рынок Европейского союза совсем не выросли в объемах, несмотря на обещания со стороны европейских партнеров.

И.Додон убежден, что экономика его страны расцветет только в том случае, если государство сможет пробиться на рынки ЕАЭС.

«Поэтому мы сделали первый шаг – подписали меморандум о сотрудничестве в начале апреля. Этот меморандум не противоречит другим соглашениям, которые есть у Молдовы. Второй шаг – мы подали заявку, чтобы получить статус наблюдателя в ЕАЭС. Эту заявку рассмотрели, и в октябре, скорее всего, будет принято окончательное решение», — сказал он.

«Все эти шаги – для сближения с ЕАЭС. Станем мы членам ЕАЭС на каком-то этапе? Я этого не исключаю. Считаю, что для Молдовы это было бы правильно», — заявил И.Додон.

Вместе с тем он обратил внимание, что соответствующее решение должен принять народ. Для этого в стране могут провести референдум.