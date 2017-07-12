Молодая девушка обманывала детей и снимала с них золотые изделия

Новости 60 0

Злоумышленника сейчас задержана и взята под стражу. По данным следствия, 19 летняя гр. Е. заходила во дворы жилых домов и выглядывала играющих детей на площадках. Она подходила преимущественно к девочкам, заводила разговор, в форме игры входила в доверие детей и уходила с их украшениями. Игра заключалась, в том, чтобы снять с себя сережки, цепочки, брошки и прочие драгоценности. Именно по такому сценарию  подозреваемая  действовала, как минимум, в 4-х уже установленных следствием эпизодах.

мощенница

«На данный момент к гр. Е. применена мера пресечения «арест». Ранее эта женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за пять фактов мошенничества, совершенные ею в Алатауском районе Алматы. Зачастую дети не могут описать внешность преступника, либо родители думают, что дети теряют вещи во время игр и во избежание наказания, придумывают подобные истории. В связи с чем, могут иметь место не зарегистрированные случаи подобного правонарушения на территории города. Просим всех жителей  и гостей мегаполиса, пострадавшим от преступных посягательств вышеуказанной гражданки, обратиться в отдел криминальной полиции УВД Ауэзовского района, а также с нами можно связаться по телефонам: 298-53-01 и 298-53-02»,  — сообщил заместитель начальника УВД Аузовского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.

 

Пресс-служба ДВД города Алматы

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. В Актобе девушка-вод­итель совершила наезд на пешеходов на тр­отуаре; 1 человек по­гиб
  2. Полицейские Алматы разоблачили мужчину, обещавшего гражданам государственные земельные участки
  3. Успешное начало «Тур де Франс» для «Астаны», три золотые медали казахстанской бегуньи на чемпионате Азии, футбольные клубы РК в еврокубковых турнирах и наши теннисисты на Уимблдоне
  4. На Т65 млн ограбили банк в Алматы
  5. Полицейские Алматы задержали молодого человека, продававшего арендованные игровые приставки

Новости партнеров

Загрузка...