Молодая девушка обманывала детей и снимала с них золотые изделия

Злоумышленника сейчас задержана и взята под стражу. По данным следствия, 19 летняя гр. Е. заходила во дворы жилых домов и выглядывала играющих детей на площадках. Она подходила преимущественно к девочкам, заводила разговор, в форме игры входила в доверие детей и уходила с их украшениями. Игра заключалась, в том, чтобы снять с себя сережки, цепочки, брошки и прочие драгоценности. Именно по такому сценарию подозреваемая действовала, как минимум, в 4-х уже установленных следствием эпизодах.

«На данный момент к гр. Е. применена мера пресечения «арест». Ранее эта женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за пять фактов мошенничества, совершенные ею в Алатауском районе Алматы. Зачастую дети не могут описать внешность преступника, либо родители думают, что дети теряют вещи во время игр и во избежание наказания, придумывают подобные истории. В связи с чем, могут иметь место не зарегистрированные случаи подобного правонарушения на территории города. Просим всех жителей и гостей мегаполиса, пострадавшим от преступных посягательств вышеуказанной гражданки, обратиться в отдел криминальной полиции УВД Ауэзовского района, а также с нами можно связаться по телефонам: 298-53-01 и 298-53-02», — сообщил заместитель начальника УВД Аузовского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.

Пресс-служба ДВД города Алматы