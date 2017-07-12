А лматы. 12 июля. КазТАГ – В Алматы в результате хлопка газовоздушной смеси в квартире многоэтажки пострадали 2 человека, сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.

«11 июля в 08.00 в Бостандыкском районе, в мкр. Орбита-4 произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 4-м этаже в 5-этажном жилом доме с горением домашних вещей на площади 0,3 кв. м», — сказала С. Баймухамбетова в среду.

В результате хлопка были повреждены оконные и дверные проемы и частично мебель. Получили ожог мужчина и женщина.

«В результате хлопка пострадали: 80-летняя женщина и 45-летний мужчина. Женщина с 80% ожогами тела доставлена в центральную клиническую больницу города, а мужчина с различными ожогами госпитализирован в 4-ю городскую клиническую больницу», — сказала официальный представитель службы спасения Гаухар Нокербекова.