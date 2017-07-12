«США готовят удар по Центральной Азии силами Исламского Государства»

Скоро, очень скоро, как только закончится конфликт в Сирии, вот этих ребят, которые там воюют, перебросят в Центральную Азию

Сайт телеканала Euronews опубликовал статью под названием «Iraqi forces claim 'victory' over ISIL in Mosul» — «Иракские вооруженные силы заявляют о «победе» над Исламским Государством в Мосуле».

В ней говорится так: «Иракские вооруженные силы празднуют освобождение Мосула, заявляя о победе над самозваным Исламским Государством.

Понадобилась почти девятимесячная городская война для того, чтобы положить конец правлению джихадистов в этом городе.

Согласно утверждениям, остаются «один или два очага» сопротивления ИГИЛ.

Чтобы поздравить военных, в город прибыл премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.

В западной части Мосула иракский лидер встретился с командующими, которые вели битву за город.

Официальное заявление будет сделано после того, как иракские вооруженные силы подавят сопротивление тех джихадистов, которые все еще удерживают крошечный участок Старого города».

Но означает ли это то, что уменьшилась угроза дестабилизации в тех странах (в число коих входит и Казахстан), где за это самое трехлетие местными последователями ИГИЛ под воздействием его идеологии совершались масштабные террористические акты? Определенного ответа на такой вопрос нет. А вот прогнозы относительно того, какие же последствия для постсоветской Центральной Азии может иметь выдавливание основной массы боевиков этой группировки из Ирака и Сирии, делаются противоречивые.

Выделим высказывания американских и российских официальных лиц и наблюдателей из основной массы экспертных оценок, которые делаются в этой связи, поскольку и США, и Россия непосредственно вовлечены в дело обеспечения безопасности в центрально-азиатском регионе и имеют там свои военные базы (американцы – в Афганистане, россияне – в Таджикистане и Кыргызстане). Они демонстрируют единодушие касательно риска того, что покидающие Ирак и Сирию боевики ИГИЛ могут объявиться в Центральной Азии и продолжить тут свое дело. Но в остальном их мнения расходятся.

Американские официальные лица и эксперты говорят о готовности Вашингтона оказывать всемерную помощь постсоветским государствам нашего региона «с тем, чтобы не дать исламистскому радикализму сделаться дестабилизирующей силой в Центральной Азии». Если послушать их, выходит, что США чрезвычайно заинтересованы в обеспечении региональной безопасности в контексте приведения ситуации в Афганистане к стабильности, улучшении пограничной инфраструктуры постсоветских центрально-азиатских республик и совершенствовании их борьбы с терроризмом и экстремизмом. Одним словом, напрашивается вывод: для Центральной Азии США – это защитник и благодетель.

Совсем другой видится ситуация российским официальным лицам и экспертам. Представитель МИД РФ Мария Захарова 22 июня на брифинге заявила следующее: «Показательно, что ни афганскими властями, ни руководством военного присутствия США и НАТО в Афганистане до сих пор не дано вразумительных объяснений относительно участившихся в последние месяцы полетов так называемой неопознанной авиации, которая была замечена в оказании поддержки боевикам ИГ. Подчеркиваю: ИГИЛ в различных провинциях Афганистана». По ее словам, поступают все новые и новые сообщения о том, что на востоке Афганистана вертолетами без опознавательных знаков обеспечивается оперативная переброска подразделений боевиков афганского филиала ИГ, а также вооружения и боеприпасов для этих отрядов. При этом Мария Захарова сделала ссылку на депутата нижней палаты парламента Афганистана Кадыра, который несколько ранее публично заявил о том, что неопознанные вертолеты, помогающие террористам, принадлежат американцам. Российские эксперты, исходя из такого рода официальных заявлений из уст должностных лиц своего государства, без обиняков заявляют, что «США готовят удар по Центральной Азии силами Исламского Государства». То есть в этом случае напрашивается совсем другой вывод: если американцы в регионе кому-то и покровительствуют, так это тем самым исламистским радикалам.

И где тут находится правда?! Такая постановка вопроса в свете заявлений о том, что на Ближнем Востоке «война против Исламского Государства подходит к концу», приобретает все большую актуальность.

В своем выступлении под названием «Точный прогноз», выложенном в Youtube 6 июня нынешнего года, известный российский политический эксперт, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов заявил так: «Скоро, очень скоро, как только, так или иначе, закончится конфликт в Сирии…, вот этих ребят, которые там воюют, перебросят в Центральную Азию. Тех, кто не захочет, просто выдавят туда. И начнется заваруха в Центральной Азии. И возникнет такое же «красное пятно» между нами и Китаем, как сейчас есть «красное пятно» Украина между нами и Европой. Я думаю, что все крутится вокруг этого».

Получается, у нас в регионе становится все горячей и горячей. Или все это только кажется? Хотелось бы поверить в такое.

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