Два гонщика велокоманды «Астана» попали в больницу после падения на «Тур де Франс»

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Два гонщика велокоманды «Астана» Дарио Катальдо и Якоб Фульсанг попали в завал, который произошел на 11-м этапе «Тур де Франс», сообщает корреспондент агентства.

Катальдо вынужден был сойти с гонки. Сразу после падения он был направлен в больницу города По. Якоб Фульсанг смог продолжить гонку и финишировал в общей группе пелотона. Хотя после финиша Фульсанг также был доставлен в больницу По для детального медицинского обследования.

У Дарио Катальдо были диагностированы небольшая трещина в кисти левой руки и множественные ссадины и ушибы левой части тела. Левая кисть была зафиксирована на несколько недель. Небольшие трещины в левой кисти и локте также были диагностированы у Якоба Фульсанга. Но несмотря на эти травмы, Фульсанг выйдет на старт 12-го этапа «Тур де Франс».

Между тем победителем этапа (Эиме – По, 203,5 км) стал немец Марсель Киттель. Другой лидер «Астаны» Фабио Ару также финишировал в общей группе.

По итогам этапа ситуация в общем зачете «Большой Петли» не изменилась: британец Крис Фрум сохранил на своих плечах желтую майку, Фабио Ару по-прежнему второй, а Якоб Фульсанг занимает пятое место.

12-й этап французского Гранд-тура пройдет от По до Пейрагюда (214,5 км).