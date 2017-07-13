Миллионеры ищут тень

Даже если когда-нибудь в Казахстане повысят налоги для богатых, это не решит острых социальных противоречий. Богатые не станут беднее, а бедные не станут богаче

Повысить налоги для богатых, чтобы нет, не уменьшить их для бедных, а чтобы бедные могли хоть немножко ощутить экономическую сатисфакцию? Может быть, не надо? Начнем хотя бы с того, что большая часть населения Казахстана не знает такой термин – сатисфакция. Вот когда узнает, тогда и поговорим.

Психология бедноты

Давайте, наконец, отойдем от социализма и коммунистических идеалов. В капиталистическом или околокапиталистическом обществе не должны быть у всех равные доходы. Это невозможно априори. Если человек занимается бизнесом, что подразумевает капиталистическая система, то он вправе получать доходы, несравнимые с доходом основной частью населения. Мы не Сингапур и не Швейцария, чтобы обеспечивать примерно равные экономические результаты для всех желающих. Мы – Казахстан, и все этим сказано.

Честно сказать, я не люблю бедных. С ними я сталкивалась в своей жизни гораздо чаще, чем с богатыми. Одно время, в самом раннем детстве я думала, что жизнь справедлива ко всем одинаково и всем одинаково отмерено и счастья, и радости, и горя, и богатства. Возможно, так оно и есть. Но просто все по-разному используют те шансы и возможности, которые дарит судьба. Поэтому одни становятся богатыми, а другие остаются бедными.

Когда в бум строительства начали сносить Горный Гигант и застройщик готов был всем заплатить по $150 тыс. за сотку земли, мои соседи поступили по-разному. Одни решили подождать, пока земля еще подрастет в цене. Они вообще остались у разбитого корыта: второго предложения им никто не сделал, они до сих пор продолжают жить в своих стареньких домах в наполовину снесенном микрорайоне.

Другие с удовольствием согласились на предложенную компенсацию. Из своих халуп в хорошем районе они переехали в квартиры на окраины, купили авторазвалюхи, новые телевизоры и сотовые телефоны для своих детей. На этом все деньги закончились.

Казалось бы, вот он, шанс выбиться в люди: в руки идет немыслимая сумма, и нужно грамотно распорядиться, чтобы в дальнейшем деньги приносили деньги. Но благоприятное стечение обстоятельств прерывается в самом начале экономической цепочки – деньги-товар. Другого варианта, чтобы, например, вложиться в бизнес, эти люди не увидели.

Так поступило абсолютное большинство – они молниеносно и бестолково перенесли деньги в кассы магазинов. Почти уверена, что после свалившегося богатства они сейчас сидят в кредитах, потраченных на свои еще более возросшие потребительские запросы и не сводят концы с концами.

В поисках равенства

Фракция «Народные коммунисты» мажилиса парламента попросила правительство предусмотреть в новой концепции Налогового кодекса систему мер по повышению налогообложения сверхдоходов, включая переход к прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога физических лиц.

«Прошедшая в Казахстане легализация капитала наглядно показала реальный масштаб расслоения в уровнях дохода населения. По всей стране с экономически-активным населением почти в 9 млн. человек для легализации денежных средств было открыто лишь 11,8 тыс. счетов. На них поступило 4,1 трлн. тенге, то есть средний размер по одному счету составил 347 млн. тенге. Это в 2500 раз превышает официальную среднемесячную заработную плату в Казахстане и в 4300 раз превышает размер среднедушевого дохода населения», — депутат Айкын Конуров и вправду представил занимательную арифметику.

Коммунисты считают, что если изменить налогообложение богатых, то страна получит экономический эффект. Правда, как подсчитать и измерить этот эффект, они не знают. Поэтому рассуждают о том, что таким образом будет обеспечена социальная стабильность в государстве.

Сейчас стабильности нет: расслоение в доходах становится все более явным и ощутимым, но даже самой богатой прослойке общества не чужд потребительский настрой. Только уровень трат совсем другой.

«В то время, когда население экономит на всем, растет уровень продаж дорогих автомобилей, недвижимости, предметов роскоши. Парадоксально, что при таком неравенстве в доходах и потреблении у нас существует равенство в системе налогообложения», — говорит депутат и предлагает «увеличить налогообложение демонстративного потребления».

Надо ли повысить налоги для богатых? Возможно. Но какая-то принципиальная трансформация общества вряд ли возможна. Богатые не станут беднее, а бедные не станут богаче.

Проблема очевидна для всех, и депутат ее четко обозначил – надо обязательно улучшить администрирование налогообложения групп населения с наиболее высокими доходами: «Как показала легализация, именно эта группа допускает нарушения, связанные с выводом средств из законного оборота».

Как только будут повышены налоги, богатые предпочтут еще большую тень. Не поможет и декларирование доходов. Тем более, что контролировать расходы никто не собирается…

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