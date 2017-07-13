Двое наркосбытчиков задержаны в ходе спецоперации в Алматы

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Алматы. 13 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Двое наркосбытчиков задержаны накануне в ходе спецоперации в Алматы, сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

«Управление по борьбе с наркобизнесом отработали, задержали двух наркосбытчиков, у них при обыске была изъята крупная партия гашиша», — сказала С. Азирбек в четверг.

При этом она уточнила, что задержаны двое мужчин – одному 28 лет, второму – 26, их преступная деятельность пресечена, они взяты под стражу.

По наркотическому средству уже назначена судебно-химическая экспертиза.

Как сообщали СМИ, спецоперация проводилась в среду на проспекте Аль-Фараби у комплекса AFD Plaza.

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