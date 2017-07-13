В Шымкенте начался суд над Тохтаром Тулешовым

Алматы. 13 июля. КазТАГ – В Шымкенте начался суд над руководителем ТОО «Шымкентпиво» Тохтаром Тулешовым, сообщает корреспондент агентства.

Напомним, что ранее судебное заседание, назначенное на 10 июля, было перенесено из-за неявки адвокатов.

Т.Тулешову предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РК: «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц, «Виды соучастников уголовного правонарушения», «Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика», «Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Дача взятки».

Также на скамье подсудимых еще 8 человек, среди них – бывшие работники пивзавода и чиновники, обвиняемые в получении крупных сумм взяток.

Судебное заседание проходит в открытом режиме.

Напомним, 7 ноября 2016 года Т.Тулешов, директор ТОО «Дархан Group», ТОО «Шымкентпиво» и руководитель ОО «Удеу Орлеу, был приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и общественных организациях.

Его обвиняли в ряде преступлений: похищение человека; незаконное лишение свободы, пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя РК; создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности; разбой; создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них.

Кроме того, были названы следующие преступления: создание и руководство транснациональным преступным сообществом, а равно участие в нем; финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования; бандитизм; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта; убийство; истязание; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества; приготовление к преступлению и покушение на преступление; организация и руководство преступлением, а также преступной группой.