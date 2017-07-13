На центральных улицах Алматы на несколько дней перекроют движение

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Алматы. 13 июля. КазТАГ – На центральных улицах Алматы на несколько дней будет перекрыто движение, сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Так, с 23.00 14 июля до 6.00 17 июля будет закрыт проезд в западном направлении по проспекту Райымбека в местах его пересечения с улицей Фурманова и проспектом Абылай хана; по улице Айтеке би в местах ее пересечения с улицей Фурманова и проспектом Абылай хана; по улице Наурызбай батыра в местах ее пересечения с улицами Маметовой и Макатаева; в восточном направлении по проспекту Райымбека в местах его пересечения с улицами Саина и Утеген батыра.

Кроме того, с 23.00 21 июля до 6.00 24 июля будет перекрыто движение в восточном направлении по проспекту Райымбека в местах его пересечения с улицей Фурманова и проспектом Абылай хана.

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