Кызылорда. 13 июля. КазТАГ – В Кызылординской области с 1 августа снизят тарифы на электроэнергию, сообщает корреспондент агентства.

Как сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Кызылординской области, проведена экспертиза цены на розничную реализацию электроэнергии по итогам 2016 года. По результатам экспертизы снижены действующие цены энергоснабжающих организаций региона.

«С 1 августа снижены среднеотпускные цены ДТОО «Энергосервис» с 18,67 тенге до 17,74 тенге (за 1 кВт/ч с НДС – КазТАГ), ТОО «Шиели Жарыгы» с 19,08 тенге до 18,45 тенге, ТОО «Даулетэнерго» – с 20,14 тенге до 18,48 тенге», — сообщили в департаменте.

Также департаментом пересмотрены в сторону снижения и дифференцированные тарифы на электроэнергию по группам потребителей и для физических лиц, в зависимости от объемов потребления и по зонам суток.