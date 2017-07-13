Назарбаев призвал КНБ всегда поддерживать жен и детей погибших при исполнении сотрудников

Астана. 13 июля. КазТАГ – Оксана Скибан . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал комитет национальной безопасности РК всегда поддерживать жен и детей сотрудников, погибших при исполнении, передает корреспондент агентства.

«Здесь в зале присутствуют супруги погибших сотрудников, и мы обращаем эти грустные слова им. Хочу заявить, что они должны всегда находиться в поле внимания комитета нацбезопасности, а значит, государства. И их дети тоже. Это наша общая задача», — сказал Н. Назарбаев в четверг в ходе торжественного мероприятия, посвященного 25-летию образования КНБ РК.

При этом глава государства отметил, что история КНБ содержит много примеров подлинного героизма, беззаветной верности своей стране и народу.

«Отмечая 25-летний юбилей, мы обязаны вспомнить сотрудников, настоящих патриотов своей родины, отдавших жизнь во имя сохранения мира, стабильности на родной земле, уж такая у вас служба. К сожалению, вы идете на этот риск, добровольно вступая в ряды служб, там бывают разные вещи. Защищая спокойствие, стабильность страны, приходится, как говорится, самым настоящим образом, грудью защищать», — подчеркнул президент.

В то же время он предложил почтить память тех, кто погиб при исполнении.

«У нас тоже есть те сотрудники, которых среди нас уже нет, которые отдали жизнь за спокойствие и независимость нашей страны. Предлагаю почтить их светлую память минутой молчания», — добавил Н. Назарбаев.