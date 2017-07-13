ОПЕК прогнозирует увеличение объема производства нефти Казахстаном в 2017-2018 гг.

Алматы. 13 июля. КазТАГ – ОПЕК прогнозирует увеличение ежесуточного объема производства нефти в Казахстане на 0,14 млн баррелей в 2017 году и на 0,09 млн барр. в 2018 году, говорится в опубликованном ежемесячном отчете организации по рынку нефти за июль этого года.

Согласно документу, продолжение наращивания добычи нефти на месторождении Кашаган, соответственно, предполагает рост объема его производства в Казахстане в 2017 году на 0,14 млн барр./сут. В 2018 году прогноз по среднему годовому объему добычи страны повышен на 90 тыс. баррелей в день, до уровня 1,79 млн барр./сут. В основе прогноза ОПЕК предположение о том, что объем добычи нефти в Казахстане остается неизменным на уровне 1,68 млн барр./сут. до первого квартала 2018 года.

В этом году общая добыча нефти в странах бывшего Советского Союза вырастет на 70 тыс. барр. в день до 13,93 млн барр./сут., что свидетельствует о пересмотре ОПЕК данных предыдущего ежемесячного отчета по рынку нефти в сторону повышения. В частности, добыча нефти в России понизится на 10 тыс. барр. в день, до среднего уровня 11,07 млн барр./сут., в Азербайджане – сократится на 60 тыс. баррелей в день. В следующем году страны постсоветского пространства увеличат объемы поставок нефти на 0,2 млн барр./сут., в том числе Россия – на 0,17 млн барр./сут.

Что касается глобального предложения нефти, в 2017 году рост предложения нефти со стороны стран-не членов ОПЕК снизился до 0,8 млн барр./сут., составив в среднем 57,82 млн барр./сут. По мнению ОПЕК, пересмотр в сторону понижения главным образом был обусловлен ожиданием понижения предложения со стороны стран Организации экономического сотрудничества и развития во второй половине этого года. В 2018 году объем поставок нефти странами, не входящих в ОПЕК, как ожидается, возрастет на 1,14 млн барр./сут. до 58,96 млн барр./сут. в среднем. При этом двигателями такого роста, согласно прогнозу, выступят США, Бразилия, Канада, Россия, Казахстан, Конго и Великобритания, в то время как для Мексики, Китая, Колумбии и Азербайджана прогнозируется снижение поставок.