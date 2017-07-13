Назарбаев призвал пресекать любые попытки дестабилизировать общество

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Астана. 13 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал пресекать любые попытки дестабилизировать общество, передает корреспондент агентства.
«Серьезным вызовом для нашей страны и нацбезопасности стали вылазки радикальных группировок, подпитываемых террористическими международными и религиозно-экстремистскими организациями. В бескомпромиссной борьбе с этим злом оказало решительную поддержку все казахстанское общество. Это высокое доверие необходимо нам оправдывать системной, эффективной деятельностью по жесткому пресечению любых вредоносных идеологий, деструктивных течений и любую попытку дестабилизировать общество, с какой бы стороны это не исходило», — сказал Н. Назарбаев в четверг в ходе торжественного мероприятия, посвященного 25-летию образования КНБ РК.
При этом он отметил, что также новой глобальной угрозой становятся хакерские атаки на информационные сети и ресурсы. Глава государства напомнил, что для борьбы с этой угрозой в РК будет создан Киберщит.
«Новыми глобальными угрозами становятся, как мы в последнее время замечаем, хакерские атаки на информационные сети и ресурсы. Мы сейчас работаем над информационным Казахстаном, цифровизации всей жизни. Вместе с цифровизацией приходит и кибербезопасность. Мы только что обсуждали этот вопрос, надо вложить необходимые средства, чтобы государство было стабильно. И мы это рассматриваем в рамках ЕАЭС и в рамках СНГ в целом. Для нейтрализации этих угроз необходимо создать Киберщит Казахстана», — подчеркнул президент.
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